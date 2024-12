Por que ele? Chanel anuncia Matthieu Blazy como seu novo diretor criativo

A dança das cadeiras continua intensa no mundo fashion. Em um ano repleto de trocas de direção criativa, quando se pensava a saída de John Galliano da Margiela ser a última surpresa em 2024, eis que quase a Chanel finalmente anuncia seu novo diretor criativo: Matthieu Blazy, ex Bottega Veneta, assume o cargo da mais cobiçada e poderosa marca de moda do planeta, fundada pela lendária Coco Chanel (1883-1971) e, por anos, comandada por Karl Lagerfeld (1933-2019). Mas por que ele?

Segundo Bruno Pavlovsky, presidente de moda da maison francesa, embora tenha considerado três nomes para comandar a criação da Chanel, o estilista belga de 40 anos se “mostrou a escolha certa”, após uma conversa em julho. “Há muitas pessoas talentosas, mas precisamos de mais que isso”, disse Pavlovsky ao The New York Times.

Blazy assinará as dez coleções apresentadas pela Chanel durante o ano, que desde a saída de Virgine Viard (sucessora de Lagerfeld), foram assinadas pela equipe de estilo in house da grife. Sua coleção de estreia será em outubro de 2025, na Semana de Moda de Paris. “Estou emocionado e honrado por me juntar à maravilhosa Casa Chanel, estou ansioso para conhecer todas as equipes e escrever este novo capítulo juntos”, escreveu o estilista em seu perfil no Instagram. “Muito obrigado a Alain Wertheimer, Leena Nair e Bruno Pavlovsky pela confiança.”

Quem é Matthieu Blazy?

Nascido em Ville Lumièreu, na Bélgica, em 27 de junho de 1984, Matthieu Blazy é filho de um especialista em arte e de uma historiadora, convivendo com o criativo desde a infância.

Se interessou cedo pelo design, inscrevendo-se na La Cambre, academia de design de Bruxelas, onde estudou moda, música e arte, formando-se em 2006 com a criação de uma coleção que homenageava a política e ex-astronauta, Claudie Haigneré, a primeira francesa a ir ao espaço. Nessa época, conseguiu um estágio na Balenciaga, orientado por Nicolas Ghesquière, atualmente na Louis Vuitton.

Também se tornou discípulo de Raf Simons, ao participar do Concurso ITS de Trieste. Embora não tenha vencido, impressionou Simons, que estava no júri e Pieter Mulier, braço direito do estilista, que o entrevistou. Em 2011, assinou contrato com a maison Margiela, para criar as coleções femininas e a linha Artisanal. Três anos depois, mudou-se para a Céline de Phoebe Philo, onde ficou pouco tempo, já que em 2016, aceitou um convite de Raf Simons para integrar o time dele na Calvin Klein, em Nova York.

Por pressões comerciais, se afastou do universo fashion em 2018, mas dois anos depois, em plena pandemia, surpreendeu a todos sendo anunciado como diretor de design da Bottega Veneta, ao lado de Daniel Lee, na época o diretor criativo de moda. Um ano depois, também assumiu o posto de Lee, onde se destacou pela criação de coleções que uniam perfeitamente o trabalho artesanal da marca italiana ao design, tornando a Bottega Veneta uma das grifes mais desejadas da atualidade.

Em dezembro de 2024, tão logo a Bottega confirmou sua saída, Blazy foi confirmado como o novo diretor criativo da Chanel, para criação de coleções de pret-à-porter e alta-costura.

