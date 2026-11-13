Por que a sexta-feira 13 é considerada um dia de azar? Entenda a crença

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A sexta-feira 13 é sinal de mau agouro para muitos, crença popular nascida de histórias antigas e superstições. Embora sem consenso científico, ela afeta estabelecimentos, empresários e até construções, levando à aversão pelo número 13. Entenda como essa superstição surgiu e seu impacto cultural e econômico hoje.

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Ao redor do mundo, o dia de hoje pode ser sinal de mau agouro para muitas pessoas, independente de seus países ou crenças. A relação entre a sexta-feira 13 (no caso, hoje) e o azar, mau agouro ou maus pressentimentos é uma crendice popular nascida a partir de diversas histórias antigas e outras superstições de religiões e povos. Apesar de não haver consenso científico para a coisa, a crença é real e afeta estabelecimentos, empresários e até mesmo construções nas poucas vezes em que o dia 13 de um mês acaba por cair em uma sexta-feira.

De onde surgiu

Não há consenso exato sobre como essa crença surgiu, mas diversas histórias variadas que relacionam a sexta-feira com o número 13. Para as sociedades ocidentais, muito ligadas ao Cristianismo, o principal motivo pode estar na Última Ceia. Diz-se que Judas — reconhecido traidor de Cristo — era o décimo terceiro membro dos Apóstolos a se sentar na mesa, e que a Última Ceia aconteceu exatamente na véspera da crucificação de Cristo, que ocorreu em uma sexta-feira. Sendo Judas o 13º ou não, a ideia permanece a mesma: antes da crucificação, 13 pessoas se sentaram à mesa.

Além do cristianismo, os mitos nórdicos também tem uma história com banquetes similar. Loki, divindade relacionada à trapaça, seria o 13º membro de um banquete com outras doze divindades, e que ele não só teria invadido a festança como também acabou por matar, o anfitrião, Fimafeng.

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Ainda na região nórdica, outra história traz uma ideia similar com o número treze. A deusa Friga (que também pode ter sido Freya — há debates no campo sobre uma origem comum no nome das duas deusas) foi reinterpretada após a cristianização do povo nórdico, e sua história passou a ser a de uma bruxa que, todas as sextas-feiras, comunga com 11 outras feiticeiras e Satanás, o que forma um grupo de 13 pessoas.

A superstição hoje em dia

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Apesar de não ter início definido de forma clara, a superstição com o número 13 e, em especial, as sextas-feiras 13, tem grande impacto em alguns setores da sociedade. Da construção ao mundo dos casamentos, a aversão pelo número e pela data leva pessoas e clientes a mudarem seus planos apenas para evitar a possibilidade do mau agouro.

Só nos Estados Unidos, cerca de 80% dos prédios com mais de 13 andares não “tem” um 13º andar. Na prática ele existe, mas sua numeração é trocada: ou o número é pulado por completo, ou então trocado por algo como “12A” ou “14A”, mas nunca treze.

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Ao jornal britânico Guardian, o psicólogo Stuart Vyse explicou que a sexta-feira 13 não é a maior superstição do mundo, mas é muito permanente. Em alguns países, aeroportos chegam a evitar a nomeação de portões com o número 13, e podem trocá-lo, de forma similar ao caso dos prédios nos Estados Unidos.

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No mundo dos casamentos, a situação também é similar. Empresários da área indicam que, durante a data, eles registram menos ou até mesmo nenhum casamento. O fato afeta não só o evento em si, como toda a cadeia de produção que envolve o matrimônio: bufês, maquiadores, lojas de vestidos, confeiteiros, etc. Apesar da dificuldade, algumas áreas podem ganhar algo com tudo isso: ainda ao Guardian, o especialista de voos da Kayak explicou que, durante a data, as passagens costumam sair por preços menores.

A questão com a data também se tornou parte da cultura pop, especialmente com o clássico do terror de 1980, Sexta-feira 13, em que o assassino com máscara de hóquei Jason Voorhees aterroriza um acampamento cheio de jovens. A continuidade de certas crenças gerais (como as datas de casamentos, os prédios sem andar 13 e os aeroportos sem portões com o número) são parte da força que faz com que até hoje algumas pessoas prefiram não “arriscar” durante a data. Ainda assim, outras veem nisso algo belo: Taylor Swift, ídola do mundo pop, vê no número 13 sua representação da sorte, por uma sequência de fatores da sua vida relacionados com ele.