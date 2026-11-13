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Comportamento

Por que a sexta-feira 13 é considerada um dia de azar? Entenda a crença

Histórias religiosas misturadas podem ser o ponto de partida da crendice

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 16h54
Número 13 dourado, fixado com parafusos, em uma porta azul escura com detalhes em relevo
Nos EUA, a maior parte dos prédios chega a não "ter" um andar 13 (Kinga Krzeminska/Getty Images)
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Ao redor do mundo, o dia de hoje pode ser sinal de mau agouro para muitas pessoas, independente de seus países ou crenças. A relação entre a sexta-feira 13 (no caso, hoje) e o azar, mau agouro ou maus pressentimentos é uma crendice popular nascida a partir de diversas histórias antigas e outras superstições de religiões e povos. Apesar de não haver consenso científico para a coisa, a crença é real e afeta estabelecimentos, empresários e até mesmo construções nas poucas vezes em que o dia 13 de um mês acaba por cair em uma sexta-feira. 

De onde surgiu

Não há consenso exato sobre como essa crença surgiu, mas diversas histórias variadas que relacionam a sexta-feira com o número 13. Para as sociedades ocidentais, muito ligadas ao Cristianismo, o principal motivo pode estar na Última Ceia. Diz-se que Judas — reconhecido traidor de Cristo — era o décimo terceiro membro dos Apóstolos a se sentar na mesa, e que a Última Ceia aconteceu exatamente na véspera da crucificação de Cristo, que ocorreu em uma sexta-feira. Sendo Judas o 13º ou não, a ideia permanece a mesma: antes da crucificação, 13 pessoas se sentaram à mesa. 

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Além do cristianismo, os mitos nórdicos também tem uma história com banquetes similar. Loki, divindade relacionada à trapaça, seria o 13º membro de um banquete com outras doze divindades, e que ele não só teria invadido a festança como também acabou por matar, o anfitrião, Fimafeng. 

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Ainda na região nórdica, outra história traz uma ideia similar com o número treze. A deusa Friga (que também pode ter sido Freya — há debates no campo sobre uma origem comum no nome das duas deusas) foi reinterpretada após a cristianização do povo nórdico, e sua história passou a ser a de uma bruxa que, todas as sextas-feiras, comunga com 11 outras feiticeiras e Satanás, o que forma um grupo de 13 pessoas. 

A superstição hoje em dia

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Apesar de não ter início definido de forma clara, a superstição com o número 13 e, em especial, as sextas-feiras 13, tem grande impacto em alguns setores da sociedade. Da construção ao mundo dos casamentos, a aversão pelo número e pela data leva pessoas e clientes a mudarem seus planos apenas para evitar a possibilidade do mau agouro. 

Só nos Estados Unidos, cerca de 80% dos prédios com mais de 13 andares não “tem” um 13º andar. Na prática ele existe, mas sua numeração é trocada: ou o número é pulado por completo, ou então trocado por algo como “12A” ou “14A”, mas nunca treze. 

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Ao jornal britânico Guardian, o psicólogo Stuart  Vyse explicou que a sexta-feira 13 não é a maior superstição do mundo, mas é muito permanente. Em alguns países, aeroportos chegam a evitar a nomeação de portões com o número 13, e podem trocá-lo, de forma similar ao caso dos prédios nos Estados Unidos.

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No mundo dos casamentos, a situação também é similar. Empresários da área indicam que, durante a data, eles registram menos ou até mesmo nenhum casamento. O fato afeta não só o evento em si, como toda a cadeia de produção que envolve o matrimônio: bufês, maquiadores, lojas de vestidos, confeiteiros, etc. Apesar da dificuldade, algumas áreas podem ganhar algo com tudo isso: ainda ao Guardian, o especialista de voos da Kayak explicou que, durante a data, as passagens costumam sair por preços menores. 

A questão com a data também se tornou parte da cultura pop, especialmente com o clássico do terror de 1980, Sexta-feira 13, em que o assassino com máscara de hóquei Jason Voorhees aterroriza um acampamento cheio de jovens. A continuidade de certas crenças gerais (como as datas de casamentos, os prédios sem andar 13 e os aeroportos sem portões com o número) são parte da força que faz com que até hoje algumas pessoas prefiram não “arriscar” durante a data. Ainda assim, outras veem nisso algo belo: Taylor Swift, ídola do mundo pop, vê no número 13 sua representação da sorte, por uma sequência de fatores da sua vida relacionados com ele. 

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