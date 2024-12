Pantone elege Mocha Mousse como a cor do ano de 2025

Já é tradição: chegado o final do ano, a Pantone divulga a cor que dará o tom do ciclo vindouro. E isso acaba de acontecer. Nesta quinta, 5, a empresa anunciou o Mocha Mousse como destaque para 2025. A ideia, de acordo com a postagem feita nas redes sociais, é evocar sua característica orgânica para se aproximar do “crescente movimento para nos alinhar com o mundo natural.”

Historicamente, a cor escolhida tenta refletir aspectos atuais da contemporaneidade, e foi no pigmento 17-1320 que a empresa encontrou essas características. “Para a Cor Pantone do Ano 2025, buscamos um tom marrom suave cuja riqueza inerente e calor sensorial e reconfortante se estendem ainda mais ao nosso desejo de conforto e à indulgência de prazeres simples que podemos presentear e compartilhar com os outros”, diz Laurie Pressman, vice-presidente da Pantone, no site do instituto.

Esse costume ocorre desde 2000 e, de maneira geral, não tem muitas consequências práticas para além das decisões internas da Pantone. Isso não significa, no entanto, que a cor não tenha relação com o mundo. A proposta, segundo a empresa, é engajar a comunidade do design a discutir a relação entre as cores e a sociedade, o que, eventualmente, acaba tendo consequências concretas. Em 2020, por exemplo, o Classic Blue escolhido pela empresa acabou eternizado em um dos modelos do iPhone lançado alguns meses depois, enquanto empresas de moda costumam entrar na onda e lançar acessórios e peças de vestuário com as cores do ano.

O que é a Pantone?

A Pantone nasceu na década de 1950, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, mas ficou famosa mesmo na década seguinte, quando lançou o Pantone Matching System (PMS). Até aquele momento não existiam bons sistemas de codificação de cor, o que tornava difícil a replicação de tons específicos. Com o PMS isso se tornou viável, possibilitando, por exemplo, que uma empresa faça impressões em gráficas diferentes sem que o produto final tenha cores ou tons indesejados.

Continua após a publicidade

Quais foram as cores escolhidas para os anos anteriores?

O Mocha Mousse vem em substituição ao Peach Fuzz, laranja que remete ao pêssego, eleito como cor do ano de 2024. Em 2023, a escolha foi pelo Viva Magenta, uma variação do vermelho, enquanto 2022 teve como representante a cor Very Peri, um espécie de lilás. O ano anterior, no entanto, foi diferente. Em 2021, a empresa optou por duas cores como as eleitas do ano: o Iluminating, tipo bem marcante de amarelo, e o Ultimate Gray, uma versão escurecida do cinza.

Além da cor do ano, a empresa também divulga outras tendências. Em outubro, a Instituto de Cor Pantone escolheu o Moombeam Grey, um tom brilhante de cinza, como a principal tendência de moda para 2025.

Publicidade

A ASSINATURA ABRIL FICOU AINDA MAIS COMPLETA! Acesso ao acervo de Veja, Quatro Rodas, Claudia, Super e outros títulos Abril, além do conteúdo digital completo. ASSINE A PARTIR DE R$5,99!