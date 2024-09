O trio que dominou Veneza (e a moda) no Festival de cinema italiano

Mesmo fervilhando de presenças ilustres, este domingo, 1, foi dominado pela presença conjunta de dois super astros de Hollywood no Festival de Veneza: Brad Pitt e George Clooney.

Protagonistas de “Lobos”, comédia de ação dirigida pelo americano Jon Watts, a dupla atraiu todos os holofotes, tanto na sessão de fotos quanto no tapete vermelho, não só pelas brincadeiras e sorrisos (lindos) que distribuíram o tempo todo, mas também pelas escolhas de moda de ambos, que combinaram tonalidades, mas em estilos diferentes.

Durante a sessão de fotos, os astros optaram por uma alfaiataria em tons claros. Clooney surgiu com um costume cinza claro, combinado com camisa branca e sapatos pretos, enquanto Pitt assumiu uma postura mais jovial, com o terno coordenado com camiseta e tênis branco.

Já no red carpet, embora ambos tenham apostado no preto, surgiram bem diferentes. Elegante, Brad Pitt escolheu um costume all black, com calça mais larga. Já George optou por um tradicional terno de corte impecável de Giorgio Armani. Além deles, brilhou a esposa de Clooney, Amal, com um estonteante vestido amarelo rendado da Versace. O trio literalmente roubou a cena.

Confira os looks: