‘Não aceitamos pessoas negras’: artista brasileiro tem reserva de hotel em Amsterdã cancelada

O artista carioca Wallace Pato, 30, foi surpreendido com uma mensagem racista ao tentar fazer uma reserva no Hotel Plantage, em Amsterdã, onde se hospedaria com um amigo. Ao finalizar o pedido pelo site Booking, ele recebeu em seu e-mail uma notificação do estabelecimento. “Olá, sua reserva foi cancelada! Desculpe, mas não aceitamos pessoas negras no hotel”, diz o texto, enviado em 17 de outubro. Wallace compartilhou a situação com seus quase 17 mil seguidores no Instagram. “Eu só quero viver em paz. Ser tratado de igual para igual. Se possível, ser amado”, escreveu.

Procurado por VEJA, o Hotel Plantage afirmou ter sido hackeado e pediu desculpas pelo ocorrido. Em nota, a Booking também se pronunciou sobre o assunto. “A Booking.com não tolera nenhum tipo de discriminação. Estamos investigando o caso em questão junto à acomodação para garantir que todas as providências sejam tomadas”, comunicou a plataforma.