Miu Miu e Puma desbancam Loewe e Adidas como marca e tênis mais quentes

A marca italiana Miu Miu voltou a ocupar a primeira posição do ranking fashion The Lyst neste trimestre. Termômetro que elenca as marcas mais desejadas de acordo com as buscas e o engajamento na internet e associado às vendas de cada trimestre, o relatório é um dos mais respeitados na indústria fashion.

Segundo a plataforma, a grife de Miuccia Prada, desbancou a espanhola Loewe “à medida que a demanda global pela estética de garota alternativa da Miu Miu continua a acelerar”, registrando um crescimento de 30% no período. A bolsa Arcadie, da marca, de US$ 3.050, figurando em quarto lugar na lista dos produtos mais quentes deste trimestre.

Ainda na lista de produtos, o terceiro lugar ficou com o Puma Speedcat OG visto em musas como Dua Lipa e Emily Ratajkowski Troye. Seguindo pela mesma tendência de silhuetas retrô simplificadas, a procura pelo tênis, especialmente na cor vermelha – que remete diretamente ao modelo usado por pilotos de Fórmula 1 nos anos 1980 – aumentou 532%, em agosto, logo após seu relançamento no mês anterior. Detalhe: é o único sneaker a aparecer no ranking, desbancando a Adidas, e seu Samba, como o mais desejado da temporada.

A grande surpresa do ranking, porém, é a explosão de interesse pela francesa Alaïa, que saltou 12 posições e se tornou a quinta marca de moda mais quente do mundo. “No comando desde 2021, o diretor criativo Pieter Mulier revigorou a grife, respeitando a herança da casa”, justifica o relatório.

A demanda pela Alaïa aumentou 51% neste trimestre, com os clientes respondendo à sensualidade e ao feito à mão preciso das coleções de Mulier. Os produtos Hero Alaïa mantêm seu prestígio, assim como as poderosas sapatilhas Alaïa, que aparecem em primeira posição no ranking de produtos mais quentes.

Já a Ralph Lauren estreou na Lyst, ocupando a 14ª posição, graças às suas bem-sucedidas ativações nas Olimpíadas de Paris e em Wimbledon, que atraíram atenção mundial e ajudaram a marca a capturar a tendência global para roupas esportivas. Por conta disso, aumentou em 151% a procura e engajamento por seus produtos.