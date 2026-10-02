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Comportamento

Lito Sousa deixou presente de valor inestimável ao filho antes de morrer

Influenciador da aviação faleceu aos 59 anos, vítima de uma doença degenerativa incurável

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 16h38 | Atualizado em 2 out 2026, 16h50
Homem de meia-idade, cabelo escuro e barba grisalha, sorri para a câmera enquanto está sentado em uma poltrona marrom. Ele veste uma camiseta bege e faz um sinal de positivo com a mão esquerda. Ao fundo, um armário de madeira clara e um suporte de soro.
O influenciador e especialista em aviação Lito Sousa (YouTube/Reprodução)
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Lito Sousa deixou presente de valor inestimável ao filho antes de morrer Priorize VEJA no Google

Vítima da doença de Creutzfeldt-Jakob, Lito Sousa deixou um presente de valor inestimável para o filho de 7 antes de morrer: uma série de vídeos com “lições que ele achava importante passar para ele”, contou a esposa do influenciador, Mila Seidl, durante o velório do marido, nesta sexta-feira, 2. 

As gravações incluem mensagens para que o filho, Malone, assista em datas especiais, e tenha, de certa forma, a presença do pai. “Ele deixou alguns vídeos gravados para os aniversários dele. Se não me engano, para os de 9, 14 e 18 anos”, disse a viúva a jornalistas presentes no local.

Piloto e mecânico de manutenção aeronáutica, Lito foi o criador do canal Aviões e Música, com o qual tornou-se uma das principais referências na divulgação de conhecimento sobre aviação no Brasil. Ele morreu nesta quinta-feira, 1, menos de dois meses depois de ter recebido o diagnóstico de Doença de Creutzfeld-Jakob (DCJ), uma condição degenerativa rara e ainda sem tratamento.

O que é a doença

A Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) faz parte do grupo das chamadas doenças priônicas, condições neurodegenerativas raras que são causadas pelos príons: partículas infecciosas proteicas (do inglês “Proteinaceous Infections Particles“).

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Os príons surgem quando proteínas normalmente presentes no corpo alteram seu formato e se aglomeram no cérebro, causando doenças que podem afetar tanto humanos quanto animais. Em muitos casos, a origem da proteína anormal é desconhecida.

A forma mais comum de doença priônica que afeta humanos é a DCJ, um tipo de Encefalopatia Espongiforme Transmissível (EET) que acomete os humanos. O termo “espongiforme” se refere às alterações que a doença causa no cérebro, que passa a apresentar um padrão esponjoso.

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Segundo o site do Ministério da Saúde, os sintomas são variáveis e inespecíficos, podendo ser confundidos com demências e transtornos neurológicos progressivos como Alzheimer ou a doença de Huntington. O quadro inicial geralmente inclui demência associada a outros sinais neurológicos, como:

  • Desordem cerebral;
  • Perda de memória;
  • Tremores;
  • Ataxia (perda do equilíbrio motor) e afasia (dificuldade na fala);
  • Falta de coordenação motora;
  • Distúrbios visuais;
  • Espasmos musculares (mioclonia);
  • Alterações de comportamento.

O paciente apresenta uma piora rápida e progressiva após o início dos sinais e sintomas. Com a progressão do quadro, podem ocorrer ainda insônia, depressão, ataques epiléticos e paralisia facial.

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Segundo a pasta, a degeneração progressiva das habilidades psicomotoras de pessoas acometidas pela DCJ é bem mais acelerada quando comparada com outras demências.

A forma mais comum de DCJ ocorre a uma taxa de 1 ou 2 novos casos por milhão de pessoas a cada ano em todo o mundo.

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Segundo dados do Ministério da Saúde, entre 2005 e 2021, foram registradas no Brasil 1.576 notificações de casos suspeitos da condição, com registros mais frequentes nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste.

 

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