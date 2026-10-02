Lito Sousa deixou presente de valor inestimável ao filho antes de morrer

Vítima da doença de Creutzfeldt-Jakob, Lito Sousa deixou um presente de valor inestimável para o filho de 7 antes de morrer: uma série de vídeos com “lições que ele achava importante passar para ele”, contou a esposa do influenciador, Mila Seidl, durante o velório do marido, nesta sexta-feira, 2.

As gravações incluem mensagens para que o filho, Malone, assista em datas especiais, e tenha, de certa forma, a presença do pai. “Ele deixou alguns vídeos gravados para os aniversários dele. Se não me engano, para os de 9, 14 e 18 anos”, disse a viúva a jornalistas presentes no local.

Piloto e mecânico de manutenção aeronáutica, Lito foi o criador do canal Aviões e Música, com o qual tornou-se uma das principais referências na divulgação de conhecimento sobre aviação no Brasil. Ele morreu nesta quinta-feira, 1, menos de dois meses depois de ter recebido o diagnóstico de Doença de Creutzfeld-Jakob (DCJ), uma condição degenerativa rara e ainda sem tratamento.

O que é a doença

A Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) faz parte do grupo das chamadas doenças priônicas, condições neurodegenerativas raras que são causadas pelos príons: partículas infecciosas proteicas (do inglês “Proteinaceous Infections Particles“).

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Os príons surgem quando proteínas normalmente presentes no corpo alteram seu formato e se aglomeram no cérebro, causando doenças que podem afetar tanto humanos quanto animais. Em muitos casos, a origem da proteína anormal é desconhecida.

A forma mais comum de doença priônica que afeta humanos é a DCJ, um tipo de Encefalopatia Espongiforme Transmissível (EET) que acomete os humanos. O termo “espongiforme” se refere às alterações que a doença causa no cérebro, que passa a apresentar um padrão esponjoso.

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Segundo o site do Ministério da Saúde, os sintomas são variáveis e inespecíficos, podendo ser confundidos com demências e transtornos neurológicos progressivos como Alzheimer ou a doença de Huntington. O quadro inicial geralmente inclui demência associada a outros sinais neurológicos, como:

Desordem cerebral;

Perda de memória;

Tremores;

Ataxia (perda do equilíbrio motor) e afasia (dificuldade na fala);

Falta de coordenação motora;

Distúrbios visuais;

Espasmos musculares (mioclonia);

Alterações de comportamento.

O paciente apresenta uma piora rápida e progressiva após o início dos sinais e sintomas. Com a progressão do quadro, podem ocorrer ainda insônia, depressão, ataques epiléticos e paralisia facial.

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Segundo a pasta, a degeneração progressiva das habilidades psicomotoras de pessoas acometidas pela DCJ é bem mais acelerada quando comparada com outras demências.

A forma mais comum de DCJ ocorre a uma taxa de 1 ou 2 novos casos por milhão de pessoas a cada ano em todo o mundo.

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Segundo dados do Ministério da Saúde, entre 2005 e 2021, foram registradas no Brasil 1.576 notificações de casos suspeitos da condição, com registros mais frequentes nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste.