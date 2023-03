Festa da Borgonha traz pequenos produtores da icônica região francesa

A região vitícola da Borgonha, no leste da França, é uma das mais importantes e mais complexas no mundo do vinho. Em cerca de 28 mil hectares existem 84 denominações de origem controladas, divididas em quatro regiões principais: Côte de Nuits, Côte de Beaune, Côte Chalonnaise e Mâconnais. Há ainda uma gradação de qualidade que começa com os vinhos da Borgonha genéricos, seguidos pelos regionais, Village, Premier Cru e, finalmente, os mais exclusivos, os Grand Cru. Embora todos sejam feitos exclusivamente com chardonnay, no caso dos brancos, e pinot noir, no caso dos tintos, além de pequenas parcelas de gamay e aligoté, há uma imensa variedade de vinhos disponíveis.

Por isso, eventos como a Festa da Borgonha, que acontece nesta quinta-feira (23), a partir das 17h, oferece a oportunidade de provar diferentes rótulos lado a lado, comparando suas diferenças e compreendendo de que maneira cada apelação dá origem a vinhos tão distintos. Além disso, três pequenos produtores da região estarão presentes para tirar dúvidas e apresentar uma seleção de suas vinícolas.

O Domaine Buisson-Battault produz vinhos chardonnay na região de Mersault desde 1985. Atualmente comandado por François Buisson, o Domaine produz quatro dos nove principais vinhos brancos Premier Crus de Mersault, além de tintos da região de Pommard. O Domaine Château de Rougeon pertence À família Ozanon-Bouchard desde 1839 e teve papel fundamental na criação das apelações de origem da região de Côte de Beaune. Hoje, os vinhedos são trabalhados com técnicas que valorizam a biodiversidade. No evento, serão apresentados vinhos brancos e tintos da Côte Chalonnaise. Por fim, o Domaine Philippe Colin, criado em 2004 pelo vigneron após anos trabalhando nos vinhedos da família. Colin apresentará seus rótulos brancos, incluindo o Chassagne Montrachet Premier Cru, e dois tintos feitos na região de Chassagne-Montrachet.

Esta é a segunda edição do evento organizado pela Anima Vinum, importadora especializada em rótulos do Borgonha. A festa acontece nesta quinta-feira, a partir das 17h, e ainda há ingressos. O valor (R$ 1150) dá direito à degustação de 15 vinhos e ao buffet. Depois do evento, os vinhos serão comercializados na loja física, em São Paulo, ou no e-commerce da importadora.