Exposição itinerante da marca de luxo Hermès chega a São Paulo

Nesta sexta-feira 15, a cidade de São Paulo recebe a exposição “Hermès Heritage In Motion”, um projeto itinerante com relíquias da marca, desde sua fundação no século 19 até os dias de hoje, que já passou por Los Angeles, nos Estados Unidos, Doha, no Catar e Mumbai, na Índia.

Entre as peças exibidas na mostra estão artefatos da coleção particular de Émile-Maurice Hermès, neto do empresário alemão, radicado na França, Thierry Hermès, que fundou a grife em Paris, em 1837, como fabricante de arreios para cavalos; arquivos do Conservatório de Criações da maison e peças contemporâneas.

Com curadoria de Bruno Gaudichon, a exposição revisita fatos importantes da história como a invenção da energia elétrica e do telefone, em paralelo com a evolução da Hermès rumo à moda de luxo, mas focada no movimento, onde o mundo se tornava cada vez mais agitado e móvel. “A Hermès surgiu em um momento histórico em que a vida moderna estava ganhando ritmo. Seja trotando ou galopando, a pé, a cavalo, de carro, de bicicleta, de skate ou de avião, e independentemente do ritmo ou meio de transporte adotado pelos seus usuários, as criações da Hermès avançam no mesmo estilo leve, elegante e engenhoso”, diz a marca.

Exatamente por isso, um dos destaques é uma carruagem de metal centenária, da coleção de Émile-Maurice, que segundo o curador, retrata a combinação entre a estética e a técnica das criações da Hermès. “A carruagem é um objeto que somos tentados a enfeitar com seda ornamentada ou couro.”

Além dela, a montagem traz peças históricas de coleções da Hermés tal qual o primeiro lenço da grife, criado em 1937, chamado de Jeu des omnibus et dames blanches, que inspirado em um jogo popular de 1830, evoca o primeiro transporte público de Paris na década de 1820, e uma bolsa feita no início do século 20 para carregar botas e selas de cavalos. “A exigência de conforto é a verdadeira contribuição da Hermès para a história do movimento moderno.”

A exposição “Hermès Heritage In Motion”, no Edifício Pátio Malzoni fica em cartaz até dia 1 de outubro.

