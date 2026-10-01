Esposa de Lito Sousa emociona com despedida: ‘Até o próximo voo’

Diagnosticado com a a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), o influenciador Lito Sousa morreu nesta quinta-feira, 1, aos 59 anos. No Instagram, a esposa do especialista em aviação, Mila Seidl, se despediu com uma forte homenagem: “Um grande abraço e até o próximo voo. Foi uma honra ter viajado com você. Te amo. Sempre”, escreveu.

No vídeo publicado na rede, Mila compilou diversos momentos da carreira do comunicador, e relembrou momentos marcantes da história do casal. “Juntos, construímos uma comunidade e criamos uma relação de amigos. Aquele amigo que ajuda o outro, que acolhe os medos e transforma em segurança”, atestou ela. “Começamos com nada. Comemos pizza no chão da sala. Construímos tijolo por tijolo o Aviões e Músicas, o Lito Group”, continuou.

A viúva de Lito também falou sobre o filho do casal, Malone, de sete anos, a quem descreveu como “o maior feito” da união. “É um sonho materializado em um amor inigualável”, disse sobre a criança, confessando que ainda não sabe lidar com a morte do marido. “O grande comandante decidiu levá-lo para perto dele, para perto dos seus pais e do seu irmão. Por quê? Me falaram que as pessoas boas, que cumprem sua missão com excelência, vão para perto de Deus mais rápido”, narra Mila.

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Apesar da dor, a companheira de Lito disse que o influenciador cumpriu sua missão, e foi amado pelo Brasil. Ao imaginar o que ele diria, se emocionou. “Não chores pela minha partida. Olhe para o céu como procuras um avião. Ao olhar, eu vou estar lá”, finalizou.