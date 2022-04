Episódio de ‘Os Simpsons’ terá participação de ator surdo

Após a conquista de Troy Kotsur, primeiro homem surdo a levar um Oscar de melhor ator coadjuvante por seu papel em No Ritmo do Coração, uma nova barreira está prestes a ser derrubada: pela primeira vez, um episódio do seriado Os Simpsons terá a participação de um ator surdo.

John Autry II estará em “The Sound of Bleeding Gums”, que vai ao ar na TV americana neste final de semana. A história acompanha o encontro de Lisa com o filho de seu saxofonista preferido e sua tentativa de conseguir um implante coclear para ele. Embora os personagens tenham apenas quatro dedos no desenho, eles usarão ASL, a Língua de Sinais Americana.

“É sensacional”, afirmou Autry em entrevista a Variety. “É igualdade e participação que mudam a vida. Isso pode impactar a mudança para todos nós. É sobre personagens com deficiência auditiva e audição se unindo. Faz parte da história”, concluiu.

A roteirista do episódio, Loni Steele Sosthand, espera que este episódio ajude a abrir ainda mais portas para atores surdos e elogiou o sucesso de No Ritmo do Coração, vencedor do Oscar de melhor filme. “É ótimo porque a experiência surda não é apenas uma história. São muitas histórias para serem contadas”, disse ao site Indie Wire.

Autry ficou conhecido por participar da série musical Glee. Em uma cena memorável, ele canta “Imagine”, de John Lennon, com o coral de surdos. Assista: