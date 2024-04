Duas irmãs e um novo conceito de hotelaria de luxo na França

Nos últimos anos, o sentir-se em casa vem ganhando força no ramo da hospitalidade. Os arrastados meses de confinamento, durante os três anos de pandemia, potencializaram ainda mais esse conceito. Passado esse tempo, anda lado a lado com as experiências, que vão desde a boa gastronomia até atividades ao ar livre, com o maior contato possível com a natureza. E o simples e acolhedor virou luxo – obviamente dentro do máximo conforto e com todas as regalias aos quais os endinheirados estão acostumados.

Nesse contexto, chamam a atenção hotéis que combinam os serviços cinco estrelas e localizações excepcionais ao tratamento personalizado e exclusivo, mas com ares familiares, para justamente buscar a tão desejada atmosfera acolhedora.

Não é tão fácil, porém, conseguir alinhar todas essas características. Hotéis tradicionais ou controlados por grandes grupos, por exemplo, mesmo tendo um serviço de excelência, já possuem sua forma de operação funcional, geralmente bem distante da tal simplicidade acolhedora. Para tanto, o ideal é olhar por lugares que já tragam esse conceito enraizado desde sua criação, como o caso dos hotéis da Maisons Pariente, empresa fundada por Patrick Pariente (da marca de roupas Naf Naf) e comandada por suas duas filhas, Leslie Kouhana e Kimberley Cohen.

Atmosfera familiar x serviço 5 estrelas

A “coleção” dos hotéis Maisons Pariente começou em 2013, com o L’Apogée em Courchevel, na França. Um projeto liderado por Leslie Kouhana, filha mais velha de Pariente e presidente da empresa familiar, que em colaboração com a Oetker Collection, não demorou muito para tornar o lugar uma revelação desse tipo de hospitalidade, que chamam de “uma nova concepção de luxo hoteleiro, simples e acolhedor, generoso e sincero”.

Em 2018, veio o Crillon le Brave, na Provence, seguido por Lou Pinet, em Saint-Tropez, Le Coucou em Méribel em 2019 e o Le Grand Mazarin, recém-inaugurado em setembro de 2023. “Estou orgulhosa de ver a ambição familiar dar frutos há 5 anos, agora com uma coleção de endereços excepcionais que provaram seu valor no campo da hotelaria de luxo”, diz Leslie Kouhana, também co-fundadora da Maisons Pariente. “Todos os ingredientes personalizados estão reunidos para satisfazer nossos hóspedes, tanto no bem-estar e na desconexão quanto na emoção e memória de uma estadia fora do tempo”, completa.

Enquanto Leslie cuida dos negócios, a irmã mais nova, Kimberley Cohen, que inicialmente estudava moda no Fashion Institute of Design and Merchandising, em Los Angeles, assume a liderança da Direção Artística da Maisons Pariente. “Cada um de nossos hotéis foi concebido para atender a uma necessidade contemporânea de explorar uma nova concepção de hotelaria, de receber de outra forma, como em casa. É por isso que cada Maison oferece um universo único, cheio de beleza e poesia, onde o luxo se mistura com a simplicidade”, conta Kimberley.

Localizados em endereços emblemáticos na França, cada hotel da Maisons Pariente sugere uma diferente abordagem familiar de hotelaria, a começar pela elegante casa privada, personalizada e decorada de forma harmônica, com luxo, mas descontraída e acolhedora. Os espaços são generosos, mas ao mesmo tempo intimistas para dar a sensação de estar em casa. Misturam charme, personalização sob medida, autenticidade, design marcante, bem-estar e gastronomia. “Esta aventura é uma fonte de inspiração emocionante e um desafio constantemente renovado para criar histórias únicas”, finaliza Kimberley.