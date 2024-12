Do quarto para as festas: sleep dresses de Camila Queiroz e Ella Purnell despontam como tendência para o Natal

Entrar no mês de dezembro é entrar no clima das festas de fim de ano. Com elas, uma intensa programação de onde ir, com quem estar, o que precisa organizar, o que comprar e, claro, o que vestir. Pois bem, se no ano passado, a maior tendência natalina era o (óbvio e natalino) vermelho, em 2024, os olhares se voltam para os sleep dresses – aqueles vestidos acetinados que parecem camisolas, mas que passam longe de parecer roupa de dormir.

É o que mostrou, por exemplo, uma pesquisa divulgada pela WGSN (Worth Global Style Network), autoridade no mapeamento de tendências a cada temporada. Segundo o estudo, as camisolinhas fashion serão must-have no Natal, Ano Novo e ao longo do verão 2025.

Camila Queiroz, adepta dos modelos, concorda. “Sou fã de camisolas. Essa aqui é uma ótima opção de vestido para sair – se colocar um cinto e uma bota, está linda”, disse Camila a VEJA, em uma festa da Intimissimi. “No aniversário do Kleber (Toledo, o marido) no ano passado, eu coloquei uma versão dessas mais curta, com meia calça e bota, e ficou incrível! Ninguém imaginou que pudesse ser uma camisola”, completou a estrela.

Longe do quarto

Não é de hoje, porém, que as “camisolas” saíram do quarto para ganhar as ruas, passarelas e até os tapetes vermelhos. Puxadas pela tendência “boudoir”, com looks que deixa a lingerie à mostra, se sobressaíram por dar um ar mais elegante à produção – por isso, agora são vistas como ótimas opções para as festas. Também por uma suposta liberdade pós-pandemia, como uma resposta ao desejo reprimido do contato social.

Nos tapetes vermelhos, várias personalidades já aderiram aos estilosos modelitos – Ella Purnell, por exemplo, escolheu um modelo brilhante da Rabanne, no Emmy Awards, em setembro. Já Madonna (sempre ela), após surgir em uma camisola curta e vermelha, na frente de 1,6 milhão de pessoas, em sua turnê “The Celebration”, em Copacabana, no Rio de Janeiro, mostrando que sim, pode ser uma bela opção para vestir e celebrar, ganhou alguns modelos inspirados nela, feitos pela Dolce & Gabanna.

Continua após a publicidade

Veja os looks:

Publicidade