Além da moda: entenda as referências à Madonna no desfile da Dolce & Gabbana

Pouco antes de Madonna aparecer no desfile da Dolce & Gabbanna no sábado, 21, durante a Semana de Moda de Milão, já dava para sentir que algo especial estava sendo preparado. Enquanto o show não começava, músicas da rainha do pop tocavam no local, onde já dava para ver algumas modelos posicionadas em uma escada, ao fundo da passarela – todas com perucas loiras e cacheadas, imitando seu cabelo nos anos 1990, durante a polêmica turnê Blond Ambition.

Última a chegar, Madonna fez uma aparição teatral e apoteótica, a bordo de um vestido longo de chiffon e renda com fenda alta da marca, sobre um espartilho preto. Como uma noiva gótica, cobriu o rosto com um longo véu preto de renda Chantilly, complementado com um colar de alta joalheria em ouro amarelo e branco, com diamantes e caveiras esculpidas em pedra Bianco d’Istria e uma coroa de ouro e cristal, especialmente desenhada pela dupla italiana para a ocasião.

Naquela altura, já se sabia que o desfile seria uma homenagem à Madonna. Não seria a primeira vez, é verdade – Dolce e Stefano prestaram tributo à cantora no verão de 2001, com a coleção chamada “Madonna – Gli Anni Ottanta” – mas também não seria menos especial. Especialistas, aliás, comentam mundo afora que a atual coleção de verão 2025, apresentada sob o título “Italian Beauty” (a popstar sempre fez questão de dizer que é ítalo-americana) é uma das melhores e mais bonitas da dupla, com quem a estrela tem uma relação de longa data.

Referências com toque da grife

A saber, Domenico e Stefano passaram a ser notados no mundo da moda após Madonna surgir com um modelito assinado por eles. E, em 1993, estouraram de vez, quando ela surgiu no palco de sua turnê mundial The Girlie Show, ostentando figurinos fetichistas da Dolce & Gabbana.

De qualquer forma, e gostando ou não, a coleção atual cumpriu lindamente seu papel de homenagear a estrela. Ali, aparecem várias referências de diversas épocas e ícones de moda popularizados pela cantora entre lingeries, espartilhos e o famoso sutiã em forma de cone feito pelo francês Jean Paul Gaultier – todas, porém, com um toque Dolce & Gabbana.

Mas como nem todos conseguem bater o olho e automaticamente identificar todas as menções à Madonna, VEJA reuniu as principais. Confira:

