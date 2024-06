Fã de camisolas e reflexões pós-30 anos: as revelações de Camila Queiroz

A festa era do pijama, mas Camila Queiroz chegou com uma camisola preta arrasadora, ao estilo sleep dress, combinada com meia calça e saltos altíssimos para a festa da Intimissimi, na noite de terça-feira 18, em uma mansão no Alto de Pinheiros, em São Paulo. E, claro, parou tudo. Embaixadora da marca italiana de lingeries no Brasil, a atriz levou amigas de longa data para curtirem a PJ Party no maior clima “girl just wanna have fun”. “Sou fã de camisolas. Essa aqui é uma ótima opção de vestido para sair – se colocar um cinto e uma bota, está linda”, disse Camila a VEJA. “No aniversário do Kleber (Toledo, o marido) no ano passado, eu coloquei uma versão dessas mais curta, com meia calça e bota, e ficou incrível! Ninguém imaginou que pudesse ser uma camisola”, completou.

Com as amigas, todas obviamente com modelos da nova coleção da grife, em especial os carros-chefes de seda, em tons de rosê, branco, vermelho, preto e azul, Camila se divertiu com os ambientes instagramáveis, a máquina de pegar bichinhos de pelúcia, karokê e até leituras com uma cartomante. Mas nada se comparava à arara repleta de modelos, que a toda hora chegavam fazendo os olhos das convidadas brilharem. “Para nós mulheres, a lingerie é um lugar muito íntimo. Até porque cada uma enxerga de uma forma. Tem as que preferem as mais confortáveis, tem as que gostam das mais ousadas. Eu amo pijamas e, lógico, as camisolas”, contou Camila.

Além dos clássicos de seda, a nova coleção trazia camisolas curtas, sleep dresses e conjuntos de camisa e calça feitos em cetim de viscose, com apliques removíveis de plumas nas mangas e barras, ou na versão com detalhes de strass. Para os dias mais frios, peças de chenille nas cores azul e xadrez (com estampa fofa de cachorrinho) e púrpura. Os modelos de algodão e modal também fizeram sucesso.

“A lingerie vem muito como uma peça de confiança, de como você está se sentindo naquele dia: hoje estou a fim de ser um pouquinho mais ousada; ou hoje quero fazer uma graça para o marido, ou ainda, quero me sentir mais bonita ou estou mais tranquila, então vou colocar algo mais confortável. A lingerie é uma forma de se expressar e confesso que a minha relação com ela se transformou muito desde que eu entrei aqui: ficou mais próxima”, revelou a atriz.

Reflexões, Férias e Futuro

Entre um clique e outro, Camila, que completa 31 anos de idade no próximo dia 27, também refletiu sobre a nova fase pós 30. “Tenho vivido uma transformação interna muito grande. E mudado muito o meu olhar sobre as coisas. Me interessado por coisas que antes não me interessavam como leituras, filmes, tipo de papo, sabe? Deixar de sair para ficar em casa, para encontrar amigos, para fazer coisas assim. Eu acho que que as coisas vão mudando. Sinto essa transformação e tenho gostado dela”, contou.

Com 12 projetos emendados nos últimos três anos, ela diz que agora, de férias, quer aproveitar o tempo para desacelerar e entender melhor sobre isso. “Quero absorver tudo, curtir outras coisas e entender essa nova fase, essa nova década de vida. Estou muito curiosa e disponível para tudo o que vem por aí”, finalizou a eterna Angel, de Verdades Secretas.

Confira fotos da festa do pijama da Intimissimi:

