Dia do Homem: exemplos polêmicos do gênero repletos de machismo

Instituída em 1992 pela Ordem Nacional dos Escritores para chamar a atenção da população masculina no que diz respeito à saúde, o Dia Nacional do Homem, comemorado nesta quarta-feira, 15, tem ganhado espaço em tempos de mudanças e crise na ideia de masculinidade. Em referência à data, a coluna GENTE apresenta alguns “expoentes” do gênero que polemizam na forma como lidam, publicamente, com as questões relativas ao universo masculino.

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Pablo Marçal – defensor de visões atreladas à masculinidade tradicional, o coach não se furta em expor ideias retrógradas em palestras e publicações nas redes sociais. Marçal defende a manutenção do papel de “provedor” do homem em relacionamentos amorosos, a submissão da mulher ao marido e que os homens precisam “aprender a ser violentos”. “Um homem que não é violento tinha que tirar o nome dele de homem”, afirmou em uma de suas palestras.

Raiam Santos – um dos principais expoentes da autodenominada filosofia Red Pill nas redes sociais, Raiam soma mais de dois milhões de seguidores em suas redes sociais, onde costumeiramente tece análises sociais repletas de pensamentos problemáticos. O influenciador já chegou a afirmar que mulheres com tatuagens são “prostitutas” e de “pais ausentes”, que a beleza das mulheres “dura apenas 10 anos” e que os homens não deveriam se casar por isso.

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Juliano Cazarré – ator com participações em novelas da TV Globo há mais de 10 anos, Cazarré lançou em abril um curso para “homens enfraquecidos”. Na exposição, o artista se propunha a problematizar a razão de os homens estarem “perdidos” na sociedade atual. O encontro levantou muitas críticas, com diversos companheiros de profissão repudiando a realização do evento. “Você só está reproduzindo um discurso que já é ampla e profundamente difundido, enraizado e que mata mulheres todos os dias”, chegou a afirmar Marjorie Estiano na ocasião.

Ricardo Bernardes – diretor e principal liderança brasileira do movimento Legendários, o pastor é conhecido por ter posicionamentos conservadores no que diz respeito aos papéis de gênero na sociedade. Em suas redes sociais, é possível encontrar mensagens afirmando que o homem tem que assumir o papel de provedor, e que “hoje é errado ser homem e hétero”.

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Neymar – notório por inúmeras polêmicas ligadas a seus relacionamentos amorosos — incluindo traição a sua atual esposa, Bruna Biancardi, o Camisa 10 da Seleção Brasileira viralizou em abril, quando fez um comentário machista ao criticar o árbitro Savio Pereira Sampaio depois de uma partida entre Santos e Remo. “É injusto. Só fui reclamar e já tomei amarelo. Sávio é assim, acho que acordou meio de ‘chico’ e veio assim para o jogo”, disparou o atacante, utilizando expressão pejorativa associada à menstruação feminina.

Thiago Schutz – mais conhecido nas redes como “Calvo do Campari”, o influenciador é figura destacada do movimento Red Pill e tem um histórico de declarações problemáticas relacionadas a mulheres. Defende ideias de “superioridade masculina” e prega regras de comportamento para mulheres. Ele foi preso em 28 de dezembro por violência doméstica e lesão corporal contra a então namorada, Lais Angeli Gamarra.

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Matheus Moreira – participante da edição de 2026 do Big Brother Brasil, Matheus foi alvo de críticas por comentários problemáticos, incluindo afirmação apontada como machista sobre a vida sexual da sister Gabriela. “A mina é virgem. Não tem essa abertura de mundo. Para ela é difícil se relacionar com um cara duro que nem a gente”.