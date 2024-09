“Dane-se”, disse Jennifer Lopez, ao decidir usar o sexy vestido da vingança

Ao saber da repercussão de seu vestido sexy e prateado – chamado de “vestido da vingança” – que usou no Festival de Cinema de Toronto, Jennifer Lopez disse que ele quase ficou em casa. Houve uma discussão sobre isso: se deveria ou não usar”, disse a cantora à revista People, no dia seguinte da bombástica aparição. “Eu disse dane-se.”

O comentado modelo da australiana Tamara Ralph, que ostentava duas enormes fendas laterais fechadas apenas por quatro laços de veludo preto, e que JLo usou em sua primeira aparição pública pós-divórcio de Ben Aflleck deu o que falar na estreia do filme “Unstoppable” [Imparável], cujo o ex-marido é coprodutor.

Comparada a Lady Di

Não demorou muito para viralizar nas redes sociais, associando com o famoso vestido usado pela Princesa Diana em um evento da revista Vanity Fair, em Londres, quando ela soube de uma entrevista do Príncipe Charles (agora, Rei Charles III) assumindo a traição com Camila Parker-Bowles no mesmo dia.

Na última hora, ela decidiu trocar um discreto modelo Valentino por um pretinho nada básico, curto e com um enorme decote ombro a ombro, da estilista grega Christina Stambolian – e não deu outra: roubou a cena e todas as primeiras páginas dos jornais, tal como fez JLo no último fim de semana.

Continua após a publicidade

“Foi bom”, afirmou a estrela, que conseguiu parar tudo e todos no festival. Tanto que ainda fez questão de mostra-lo em todos os ângulos para seus mais de 250 milhões de seguidores. “Ainda estou em alta”, finalizou.

Veja o look de JLo: