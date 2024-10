Couro, palha, artesanal, nostalgia, transparência: Veja as principais tendências de moda do SPFW

Em 8 dias de São Paulo Fashion Week, foram apresentados 41 desfiles no Pavilhão das Culturas, no Parque Ibirapuera. Uma temporada intensa, de altos e baixos, mas que, é claro, lançou no ar várias tendências de moda, que devem permear os próximos meses.

Entre elas, destaque para a moda artesanal, feita de técnicas, bordados, rendas e tudo mais que o feito à mão pode oferecer. O sexy, representado pelas transparências e lingeries à mostra, ganhou força nas passarelas, em contraponto à nostalgia dos clássicos desenhos animados infantis.

Em materiais, o couro e a palha ganharam protagonismo. Assim como as minissaias e referências orientais, que apareceram bastante e em diversas coleções. Em cores, tons terrosos, vermelho e a dobradinha preto e branco dominaram a cena.

Veja as principais tendências em looks:

Couro

Lingerie à Mostra

Palha

Transparências

Moda Artesanal

Preto e Branco

Referências Orientais

Nostalgia com Desenhos Animados

Vermelho