Pato Donald na passarela da SPFW: The Paradise mostra coleção inspirada na Disney

Foi ao som de “Bibbidi-Bobbidi-Boo”, música de Cinderela, o clássico de 1950, que uma fada percorreu a passarela da São Paulo Fashion Week. Começava o desfile da The Paradise. O mote oficial era a celebração de 90 anos do Pato Donald, mas os estilistas Thomaz Azulay e Patrick Doering apresentaram uma homenagem à Disney muito mais ampla, com estampas misturando diferentes personagens queridos pelo público em camisetas, camisas e conjuntos, que apareciam combinados com jeans.

O apelo pop ficou evidente também no clima de descontração do desfile. Fernanda Lima e os irmãos gêmeos Hilbert deram início à apresentação, com os modelos desfilando ao som de marchinhas de carnaval reimaginadas, dançando e interagindo com o público, que vibrava com cada look. Além da homenagem à Disney, a The Paradise fez uma parceria com a Havaianas. Algumas modelos usaram modelos montados sobre saltos plataforma – um deles inclusive não aguentou o esforço e se soltou – ou apareciam com as sandálias presas nos braços.

O ponto alto da performance foi a entrada do próprio Donald, acompanhado pela Margarida. Posaram para fotos, percorrem as filas e arrancaram sorrisos até dos mais sisudos observadores. Bom humor foi a tônica da coleção e do desfile.

A coleção já está em pré-venda no site oficial da marca.