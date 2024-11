Confira a programação da Sherry Week, evento que celebra os vinhos de Jerez, na Espanha

Embora ainda pouco conhecidos pelo público Brasil, os vinhos de Jerez, na Espanha, estão entre os mais fascinantes do mundo. Também conhecidos como xerez, por aqui, ou sherry, nos EUA, são produzidos na região de Andaluzia e passam por um processo longo de maturação e, na maior parte das vezes, de oxidação, que confere características únicas. Há uma ampla variedade de estilos, de secos a extremamente doces, o que os torna extremamente versáteis nas harmonizações. Para ajudar a popularizar esses rótulos, todos os anos acontecem a Sherry Week, uma semana de eventos relacionados ao Jerez.

O evento começou em 2014, de maneira pequena, e foi ganhando o mundo. Dados do ano passado já apontavam a realização de mais de 18 mil degustações em mais de 40 países – incluindo o Brasil. Neste ano, a segunda feira do Jerez nacional será ampliada e contará ainda com uma programação que inclui aulas, workshops, jantares harmonizados e mais.

Confira a programação completa:

No dia 5 de novembro, o tour gastronômico “Jerez de Bar em Bar” leva o público a um roteiro pelos bares de São Paulo, com curadoria de Gabrielle Frizon, a Louca do Jerez, e vinhos da bodega Sanchez Romate. Começando às 18h, no Pirineus Bar, onde Manzanilla e embutidos abrem a noite. Às 19h, o tour segue de van para o Barkatu, com tapas asiáticas de inspiração espanhola, e para no Eximia Bar, conhecido pela alta alta coquetelaria do premiado bartender Márcio Silva e menu assinado pela chef Manu Buffara. Aqui, os convidados terão a oportunidade de experimentar coquetéis à base de Sanchez Romate, antes do jantar especial no Imma, onde uma seleção de Jereces acompanhará o menu do chef Marcelo Giachinni. R$ 350. Inscrições aqui.

No dia 6 de novembro, às 19h30, a experiência Jerez & Tapas reúne cinco estilos de Jerez harmonizados com tapas irresistíveis do cardápio do Elevado Bar. Paulo Brammer, formador homologado del Vino de Jerez e especialista no estilo, conduzirá o evento. No menu, focaccia com tomate e alici, tostada de mexilhão e espetinho glaceado de polvo. R$ 160. Inscrições aqui.

Continua após a publicidade

No dia 7 de novembro, às 19h30, o especialista Jorge Lucki comanda um bate-papo no Huevos de Oro, casa conhecida pela carta de Jerez. A proposta é explorar harmonizações entre tapas e vinhos Jerez de três grandes bodegas: Gonzalez Byass (Tio Pepe Fino em Rama e Solera 1847 Jerez Cream), Sanchez Romate (Oloroso Don José 18 anos e Palo Cortado) e Delgado Zuleta (Manzanilla Goya X e Amontillado). R$ 160. Inscrições aqui.

No dia 8 de novembro, das 18h30 às 22h, uma experiência imersiva no universo dos vinhos de Jerez com a especialista Gabi Frizon, a Louca do Jerez, na escola de vinhos Eno Cultura. Os participantes poderão aprender sobre a História de Jerez, fundamentos técnicos; detalhes da viticultura e vinificação, o mistério da Flor e estilos de Jerez. R$ 450. Inscrições aqui.

No dia 9 de novembro, a segunda edição da Feira do Jerez reunirá 250 participantes no jardim da Oka Caburé entre 15h e 10h para uma imersão no universo dos vinhos de Jerez, com degustações de diversos estilos dos vinhos e as principais bodegas, incluindo Gonzalez Byass, Sanchez Romate, Delgado Zuleta, Barbadillo, Fernando de Castilla, Lustau, Hidalgo e Grupo Estevez. R$ 50. Ingressos no Sympla.

No dia 10 de novembro, a Sherry Week chega ao final com um evento inédito no Brasil. O Cine Jerez exibe o filme Jerez y el Misterio del Palo Cortado na Vinícola Urbana, a partir das 18h. R$ 50 (com direito a taça de Fino Perdido Sanchez Romate e pipoca). Inscrições aqui.