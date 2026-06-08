Como o baby-doll virou uniforme de empoderamento entre as celebridades?

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O baby-doll ressurge como forte declaração de moda e autonomia feminina, longe da nostalgia. Celebridades como Olivia Rodrigo, Madonna e Courtney Love o transformam em um símbolo de poder e liberdade de expressão, subvertendo sua origem íntima para os palcos e ruas. Descubra como essa peça se tornou um manifesto.

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É sim provocador quando uma mulher veste aquilo que o mundo insiste em interpretar por ela. E esse é o papel do baby-doll, que agora volta ao centro da moda, mas não como fantasia ou nostalgia, e sim como declaração.

Curto, solto, rendado, com laços ou babados, o modelo que durante décadas habitou gavetas de lingerie agora circula por palcos, tapetes vermelhos e ruas movimentadas. E não por acaso. Em um momento em que as discussões sobre feminilidade, sexualidade e autonomia voltam a ocupar o centro do debate cultural, celebridades estão transformando o baby-doll em algo maior do que uma tendência: uma mensagem.

A principal porta-voz é Olivia Rodrigo. Nos últimos meses, a cantora adotou a silhueta quase como uniforme visual de sua nova era musical. Vestidos curtos com mangas bufantes, rendas delicadas e modelagens inspiradas nos anos 1990 passaram a aparecer em clipes, apresentações e campanhas promocionais. O resultado foi imediato: uma enxurrada de debates nas redes sociais sobre feminilidade, infantilização e liberdade de expressão. Ela não hesitou em responder afirmando que sua inspiração vinha justamente de figuras punk como Courtney Love e Kathleen Hanna, e não de qualquer ideal de ingenuidade ou submissão.

Girl Power

Mas talvez a questão mais interessante seja esta: por que um vestido tão simples continua provocando tanta reação? A resposta está na história.

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Muito antes de chegar à geração Z, o baby-doll já havia sido apropriado como ferramenta de autonomia e subversão. Nos anos 1980, Madonna praticamente escreveu o manual dessa apropriação. A rainha do pop construiu carreira transformando símbolos tradicionalmente ligados à fragilidade feminina em instrumentos de força, seja com lingerie à mostra, rendas ou silhuetas inspiradas em roupas íntimas, estabelecendo a ideia de que mulheres podem vestir códigos de delicadeza sem abrir mão de autoridade.

Nos anos 1990, Courtney Love transformou o modelo em peça-chave de sua estética. Ela combinava vestidos aparentemente inocentes com maquiagem borrada, cabelos desalinhados, meias rasgadas e botas pesadas. A intenção era criar um choque visual entre delicadeza e agressividade, romantismo e revolta. O chamado “kinderwhore”, movimento associado ao universo riot grrrl, utilizava códigos considerados femininos para questionar expectativas impostas às mulheres – ou seja, naquela época, já era empoderamento.

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Três décadas depois, a fórmula reaparece sob novos códigos. Sabrina Carpenter talvez seja quem melhor traduz a versão contemporânea com seus figurinos de palco que misturam corsets, rendas, transparências e referências boudoir. No caso dela, a peça aparece associada a uma feminilidade assumidamente teatral, divertida e consciente do próprio poder de sedução. A imagem da “bonequinha” existe, mas quem controla a narrativa é ela.

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Ariana Grande é outra que frequentemente incorpora elementos da estética coquette, tendência de moda que exalta a hiperfeminilidade, o romantismo e a nostalgia, e que dialoga diretamente esse universo baby-doll, além de Taylor Swift, que também já demonstrou simpatia pela tendência ao surgir em modelo semelhante aos usados por Sabrina Carpenter.

Em comum, todas elas vão na linha das múltiplas interpretações – romantismo x rebeldia; inocência x provocação – mas com o poder feminino à frente. Afinal de contas, as novas adeptas do baby-doll não parecem interessadas em agradar nem em desafiar ninguém especificamente, mas sem em sua autonomia no vestir. O que não deixa de ser irônico, porém, é que uma peça criada para o quarto tenha encontrado sua maior força sob os holofotes.

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