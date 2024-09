Com Irina Shayk e Carol Trentini, Carolina Herrera homenageia seus clássicos em NY

Um dos desfiles mais esperados da Semana de Moda de Nova York, Carolina Herrera fez uma bela homenagem aos seus clássicos no desfile de verão 2025, apresentado na segunda-feira,9.

No centro, a década de 1980, pautada pelos volumes e estampas poás, quase uma assinatura da estilista naquela época. Também as cores como o amarelo, em referência ao primeiro perfume da marca, lançado em 1988, além do rosa, azul e vermelho, em looks ultra femininos.

Para abrir e fechar a apresentação, um estudo em preto e branco, com pontos específicos para ressaltar cada look e uma visão divertida, com uma profusão de bolinhas fazendo contrapontos interessantes às estampas florais propostas pela grife, uma das favoritas de Kamala Harris.

As flores ainda aparecem em estampas coloridas na mesma paleta, enquanto as bolsas e joias delicadas completam as produções lúdicas e otimistas, sob o olhar do diretor criativo Wes Gordon, que desde sua entrada em 2018, demonstra enorme respeito a imagem de moda criada pela estilista.

A própria Carolina Herrera, aliás, estava ali, sentada na primeira fileira e acompanhando cada passo de suas modelos, incluindo Irina Shayk e a brasileira Carol Trentini, que fechou a apresentação.

Confira os looks do desfile:

