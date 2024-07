Ternos, tênis e pérolas – por que a moda está a favor de Kamala Harris?

Ternos, tons sóbrios e tradicionais, entre preto, branco, azul e terrosos; mistura de itens sérios a elementos femininos como texturas em cetim e decotes arredondados e a informalidade representada por camisetas e tênis, além de muitas pérolas. Assim é o modo de vestir de Kamala Harris, que não só marca o estilo representativo da mulher que pode vir a ser a primeira presidenta dos Estados Unidos, como também traz uma série de significados sobre sua personalidade e mensagens de comunicação política – no caso dela, pautada em pequenos contrastes que mostram uma mulher séria e profissional, pronta para executar qualquer trabalho, mas ao mesmo tempo, acessível e amigável, pronta para ouvir e acolher.

O icônico terno branco Carolina Herrera

Entre os looks mais icônicos da pré-candidata pelo partido Democrata, mesmo do atual presidente Joe Biden, de quem é vice, está o terno branco Carolina Herrera, feito pelo estilista Wes Gordon, para seu primeiro discurso como vice-presidenta eleita dos Estados Unidos, em 2020. Ela escolheu propositadamente como uma forma de homenagear as norte-americanas, já que o branco é um símbolo da luta pelos direitos da mulher ao voto desde que, em 1913, o National Women’s Party colocou a cor na bandeira do movimento sufragista. Fora ser um símbolo de paz e serenidade.

A alfaiataria, aliás, é algo bem presente nas escolhas de Kamala – e a mensagem é clara: quando quer passar sobriedade, opta por ternos clássicos e ajustados, escuros e monocromáticos, geralmente preto, azul ou cinza, de marcas como Michael Kors, Altuzarra, Tom Ford e, claro, Carolina Herrera, combinados a scarpins.

Para falar com os jovens: All Star

Quando Kamala quer se comunicar com os mais jovens, porém, aposta em combinações de blazers com jeans e tênis Chuck Taylor All Star, da Converse, que ela coleciona. “Tenho uma coleção inteira de Chuck Taylors: um par de couro preto, um par branco, tenho o tipo que não amarra, o tipo que amarra, o tipo que uso no tempo quente, o tipo que visto no frio, e o tipo de plataforma para quando estou vestindo um terninho”, disse a pré-candidata ao portal The Cut, em 2018. E atinge em cheio esse público – o primeiro vídeo que apareceu com seu All Star como candidata oficial à vice-presidência na chapa de Biden, em 2020, alcançou mais de 5,6 milhões de visualizações no antigo Twitter.

Nas situações casuais, Kamala gosta de demonstrar que é uma mulher normal, de vida agitada e, por isso, opta por looks confortáveis de jeans e camiseta branca combinadas aos tênis ou botas estilo Timberland.

Ousadia, ela prefere deixar para os eventos de gala, quando geralmente elege vestido pretos, longos ou até os joelhos e com brilhos e transparências como o vestido jacquard J. Mendel, que usou no Glamour Women Of The Year Awards: Women Rise 2018 e o modelo com transparência de Pamella Rolland, na festa pós-Oscar da Vanity Fair, em 2015. Para demonstrar apoio à comunidade LGBTQIA+, Kamala já apareceu com uma jaqueta jeans com cristais coloridos estilo raimbow.

Moda como ferramenta política

Por ser um exemplo forte de representatividade – primeira mulher negra, de ascendência indiana e filha de imigrantes –, Kamala também tende a escolher looks que refletem autoconfiança e liderança, mas sem nunca deixar que o visual transponha suas palavras. Pelo contrário, ela se utiliza de códigos de vestimenta para ampliar o alcance de suas mensagens, utilizando-se da moda como uma poderosa ferramenta de comunicação política.

As pérolas, por exemplo, viraram sua marca registrada como símbolos de sua personalidade estável. Além de ser um clássico entre personagens femininos da política como Barbara Bush, Michelle Obama e Hillary Clinton, traz uma referência recorrente que Kamala faz à sororidade negra Alpha Kappa Alpha (AKA), da Howard University, irmandade formada por mulheres negras universitárias, da qual ela foi membro e tem suas integrantes conhecidas como “Twenty Pearls” ou “20 pérolas” – durante o processo de iniciação, as novas participantes recebem um colar com 20 pérolas, em homenagem às 20 fundadoras.

Blog de moda só para ela

O visual de Kamala é tão autêntico, representativo e inspirador que a pré-candidata ganhou até uma espécie de blog em homenagem aos seus looks, tal como pessoas que influenciam a moda como Kate Middleton, por exemplo – o Kamala´s Closet (kamalascloset.com) definido como um guia completo sobre o estilo passado e atual da primeira vice-presidente mulher dos Estados Unidos, traz descrição completa sobre a peça, onde ela foi usada por Kamala e se está à venda.

O site também vende souvenirs sobre a pré -candidata, de bonecas a canecas, passando por broches e até enfeites de natal. E ela ainda demonstra ser pop e ter afinidade com estrelas da música e da moda – Beyoncè, por exemplo, já teria autorizado a política californiana a utilizar sua música “Freedom” na campanha presencial, uma espécie de hino de resistência dos Estados Unidos.

