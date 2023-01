Clássica combinação blazer e calça de alfaiataria ganha versões despojadas

Vivian Ward, a personagem de Julia Roberts no clássico Uma Linda Mulher, filme de 1990, é pródiga em desfilar looks icônicos. O Valentino vermelho que usa na ópera, o Gucci escolhido para acompanhar Edward Lewis, o empresário apaixonado vivido por Richard Gere, em um jantar de negócios são algumas das peças que contribuíram para fazer do longa um sucesso perene. Para o dia a dia, contudo, a moça que trabalhava como acompanhante de milionários abusava dos conjuntinhos de blazer com tamanho maior, os chamados oversized, e bermudinha. A combinação fazia sucesso naqueles tempos, embora muitos quebrassem as agulhas de raiva sob o argumento de que o visual profanava o princípio sagrado da alfaiataria de obediência às proporções. Controversas na origem, as composições estão de volta, desta vez com a proposta de emprestar mais leveza ao código de vestimenta profissional feminino. A ideia é adequá-lo ao universo contemporâneo do trabalho, caracterizado por menos rigidez e mais descontração também no modo de se vestir, porque ninguém é de ferro.

Os recentes desfiles da temporada pré-outono, no Hemisfério Norte, apresentam versões dessa alfaiataria pouco monótona. A grife inglesa The Row e as americanas Nili Lotan e Dundas puseram à venda modelos marcados por cortes amplos e tecidos encorpados. No Brasil, as opções são adequadas para o verão, com ar moderno, fresco e confortável. “A alfaiataria desconstruída vai bem para quem gosta de looks elegantes, mas despojados”, diz a consultora de moda Laisa Marie, estilista da Simples Reserva. O blazer grandão combina com shorts justos, as chamadas bermudas biker, e camiseta. As mais largas, acinturadas com cintos clássicos, são alternativas para eventos formais. Trocando os sapatos e os acessórios, a imagem ao estilo de Uma Linda Mulher aguenta inclusive a esticada para a noite.

Publicado em VEJA de 25 de janeiro de 2023, edição nº 2825