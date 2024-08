Por parceria, chef do Mocotó cria pratos exclusivos para outros restaurantes

Conhecido pelas receitas simples, mas muito criativas, Rodrigo Oliveira contabiliza muitos méritos em sua bem-sucedida trajetória como chef de cozinha. A começar pelo premiado restaurante Mocotó, aberto pelo pai, o pernambucano Zé Almeida, em 1973, mas que sob seu comando desde 2001, ganha mais reconhecimento a cada ano, graças à excelente culinária nordestina que oferece e que, há tempos, caiu no gosto do público.

Do tradicional caldo de mocotó ao parmegiana pernambucana, passando pelo irresistível cuscuz de milho e os famosos dadinhos de tapioca, as criações de Oliveira fizeram com que o restaurante chamasse a atenção da crítica especializada e conseguisse muitos prêmios nacionais e internacionais, entre eles o 23º lugar na lista dos melhores restaurantes da América Latina pela revista britânica Restaurant, em 2021; o selo de Bib Gourmand pelo Guia Michelin e o prêmio de melhor restaurante do mundo na categoria “no reservation required” pelo World Restaurant Awards, em 2019.

Rodrigo ainda mantém um lado social ativo, com o projeto “Quebrada Alimentada”, que distribui cestas básicas, agroecológicas e marmitas para 250 famílias em situação de vulnerabilidade social, na zona norte de São Paulo, região onde está localizado o Mocotó. Desde 2020, o projeto já distribuiu mais de 100 mil refeições.

Nova Parceria

Agora, o chef, que também está à frente do Balaio IMS, assinou uma parceria com a Sodexo, que presta serviços corporativos de alimentação e facilities, assinando 12 receitas exclusivas, sendo 10 pratos principais e duas sobremesas, feitas com ingredientes regionais, que serão oferecidas nos restaurantes administrados pela empresa.

“Queremos impactar positivamente as pessoas que atendemos, com pratos que acolham, surpreendam e gerem memórias únicas para quem está saboreando nossa comida bem brasileira”, diz o chef, que acrescenta. “Juntos, defenderemos uma gastronomia que não apenas enalteça nossas origens e raízes culturais, mas também é realizada por meio de uma produção sustentável.”

Rodrigo teve um encontro com os chefs da Sodexo, que além de conhecerem os pratos, trabalharam junto com o chef na adaptação das receitas para que preservem a essência e a autenticidade da cozinha sertaneja, característica marcante do trabalho do chef do Mocotó. A empresa também vai oferecer os dadinhos de tapioca de Oliveira em suas cafeterias, com parte da receita destinada ao “Quebrada Alimentada”.

“Para nós é um privilégio estabelecer esta colaboração única com o Rodrigo Oliveira, um chef brasileiro reconhecido globalmente e que leva nosso sabor regional e excelência culinária além das nossas fronteiras”, afirma Danielle Totti, vice-presidente de Estratégia, Marketing, Comercial e Performance da Sodexo. “Temos certeza de que nossos clientes e consumidores vão se surpreender com o sabor, a brasilidade e as refeições.”