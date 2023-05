Bassê com nome de roqueiro ganha concurso de cães nos EUA

Com nome de pioneiro do rock’n roll, um pequeno bassê griffon da Vendeia ganhou na terça-feira, 9, o prêmio principal do tradicional Westminster Kennel Club Dog Show, em Nova York. No ginásio Billie Jean King National Tennis Center, adaptado para o concurso de cães, o simpático Buddy Holly superou outros 2.500 cães inscritos na categoria melhor apresentação.

“Sonho com isso desde os 9 anos de idade”, disse ao New York Times a proprietária e treinadora de Buddy Holly, Janice Hayes. Ela chamou o cachorro, cujo nome completo é CH Soletrader Buddy Holly, de “o epítome de um cão de exposição; nada o incomoda”. O pequinês Rummie, oficialmente conhecido como GCH CH Pequest Rum Dum, ganhou o prêmio de reserva — uma espécie de segundo lugar — com o seu treinador, David Fitzpatrick.

O Westminster Kennel Club, fundado em 1877, é a organização mais antiga da América dedicada ao esporte canino. A associação promove o icônico Westminster Kennel Club Dog Show, segundo maior evento esportivo realizado continuamente nos EUA depois do Kentucky Derby e, desde 1948, a mais longeva apresentação de cães ao vivo televisionado nacionalmente.