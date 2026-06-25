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Autoria de Rembrandt é confirmada em obra após restauração

Pintura do artista holandês foi modificada ao longo do tempo

Por Gabriel Bussolotti Silveira 25 jun 2026, 18h19
“Deixem vir a mim as criancinhas”, obra de Rembrandt
 (Sotheby's/Divulgação)
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Autoria de Rembrandt é confirmada em obra após restauração Priorize VEJA no Google

Restauradores confirmaram a autoria de Rembrandt em obra datada do século XVII e descobriram surpresas na composição do quadro. Após remoção de camada pintada posteriormente ao trabalho do artista holandês, especialistas perceberam que o turbante de uma das figuras representadas na tela foi substituído por um tradicional gorro holandês. A pintura descoberta de um dos nomes mais importantes da história da arte pode ser vendida por 12 milhões de libras, aproximadamente 82 milhões de reais.

A obra com dimensões de 106 cm por 80,5 cm foi intitulada de “Deixem vir a mim as criancinhas” e retrata Cristo abençoando um grupo de pessoas. Segundo historiadores, a pintura trata de temas como a tolerância religiosa e cultural. Rembrandt representa figuras, além do homem de turbante, das religiões judaica e cristã.

A cidade natal do pintor, Leiden, no século XVII, era muito diversa. Naquele período, um grande número de refugiados da Guerra dos 30 anos se mudou para a Holanda, o que provavelmente inspirou Rembrandt. Além disso, o autor da obra recentemente descoberta possuía uma ligação estreita com os Remonstrantes, um grupo de preceitos iluministas que defendia a pluralidade, o que coincide com a temática.

A pintura foi deixada inacabada por Rembrandt, o que levou um artista anônimo terminá-la. Especula-se que o original foi alterado devido a uma falta de entendimento do outro pintor sobre o conteúdo religioso do quadro. A restauração removeu somente as adições feitas posteriormente ao trabalho do holandês.

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A descoberta

“Deixem vir a mim as criancinhas” foi descoberta em 2014 durante um leilão na Alemanha e foi catalogada como uma “pintura da Holanda do Século XVII”. Agora, após sua autoria ser atribuída a Rembrandt, a obra será leiloada pela Sotheby’s, a mais antiga casa de leilões do mundo, em Londres, no dia 1º de julho. Seu valor estimado está entre 8 e 12 milhões de libras, aproximadamente 55 e 82 milhões de reais, visto que se trata de um dos primeiros quadros do pintor holandês.

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