Ativistas climáticos declaram guerra contra os SUVs

Donos de SUVs da cidade de Edimburgo, capital da Escócia, se tornaram os principais alvos de um grupo de ativistas como Os Extintores de Pneus. Ao menos 100 veículos estacionados em áreas centrais da metrópole tiveram seus pneus esvaziados em uma ação contra as mudanças climáticas. De acordo com os ativistas, os habitantes de uma cidade com uma infraestrutura de transporte público tão boa não precisam andar por aí em suas “máquinas de poluição da morte”.

Os membros do grupo deixaram papéis nos para-brisas dos carros, afirmando que “SUVs e 4x4s são desastrosos para o nosso clima”. O alvo é legítimo. Há pelo menos 200 milhões de esportivos utilitários no planeta, um número seis vezes maior que o registrado em 2010, e a maioria deles é de cidadãos que moram em centros urbanos e não têm necessidade de tração nas quatro rodas. Queridinhos do mercado, os carros maiores de fato consomem mais combustível que hatches e sedãs.

“Há tantos SUVs em New Town (região central e abastada de Edimburgo) que ficamos sem folhetos. Nós voltaremos”, diz um comunicado do grupo. Em seu site, os ativistas incentivam outras pessoas preocupadas com o clima a fazer o mesmo. “Carros cada vez maiores estão dominando nossas vilas e cidades, e tudo isso para que poucos privilegiados possam ostentar sua riqueza. Como os governos e os políticos falharam em nos proteger desse perigo, devemos nos proteger”, dizem eles. O movimento já espalhou e casos semelhantes foram registrados na Suíça e na Alemanha.

Não é a primeira vez que uma iniciativa semelhante causa dores de cabeça a donos de SUVs. No ano passado, outro grupo, Tyred of SUVs, ou algo como “cansados de SUVs”, também esvaziaram os pneus de utilitários na cidade de Glasgow, na Escócia, durante a realização da COP26.