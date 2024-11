Alimentação saudável ainda é luxo para bilhões, alerta ONU

Um novo relatório da FAO, agência da ONU para Alimentação e Agricultura, revela que em 2022, 35,4% da população mundial (cerca de 2,8 bilhões de pessoas) não teve acesso a uma alimentação saudável. A situação é ainda mais preocupante em países de baixa renda, onde os níveis de insegurança alimentar são os mais altos desde 2017. Por outro lado, nos países de médio e alto poder econômico, houve uma redução no número de pessoas incapazes de pagar por alimentos saudáveis, voltando a níveis pré-pandemia.

A África lidera como a região mais impactada, com 64,8% de sua população sem acesso a alimentos nutritivos, seguida pela Ásia (35,1%) e América Latina e Caribe (27,7%). Na América do Norte e Europa, a taxa é significativamente menor, atingindo apenas 4,8%. Esse cenário destaca as desigualdades globais no acesso a uma alimentação de qualidade, enquanto alimentos ultraprocessados continuam sendo uma opção barata e amplamente disponível.

Além do impacto nutricional, a FAO aponta um custo oculto associado aos maus hábitos alimentares, estimado em 8,1 trilhões de dólares anuais. Esses custos incluem perdas de produtividade e gastos com doenças relacionadas à má alimentação, como diabetes, câncer e problemas cardiovasculares.