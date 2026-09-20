🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Imagem Blog

Walcyr Carrasco

Por Walcyr Carrasco Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Comportamento

A feiura de dentro

Talvez a verdadeira beleza não seja aquela que aparece no espelho

Por Walcyr Carrasco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 set 2026, 08h00
mulher-espelho-estetica
Talvez a verdadeira beleza seja justamente aquela que não aparece no espelho (Foto: GI/Getty Images)
Continua após publicidade
A feiura de dentro Priorizar nos meus resultados Google

A gente vive em um mundo louco pela beleza. E, é claro, a beleza seletiva. Daquela condicionada à juventude e à magreza. Quando se diz que alguém é bonito, na verdade, temos um protótipo formado dentro da nossa cabeça, que reúne boa forma física, traços equilibrados, cabelos em um penteado estiloso. Mas há convenções.

Ao se elogiar alguém que foge dos padrões, surgem frases estranhíssimas e desagradáveis, como: “Eu vi uma gorda linda”. Afinal, bonito de verdade é ser magro, diz a regra imposta pelas redes sociais. Ter barriguinha de tanque para os homens. E atenção: não vale ter barriga de máquina de lavar, como eu. A moda é ter cara de quem chupa manga, dizem por aí. Mas, apesar de todos os avanços estéticos disponíveis no mercado, há algo que não se consegue: a beleza que vem de dentro.

Há pessoas que possuem traços lindos, corpos perfeitos e malhados, peles esticadas e lisas, dentes capazes de iluminar uma sala durante um apagão. Mas basta abrirem a boca e, em cinco minutos, envelhecem vinte anos. Em dez, criam rugas que nenhum dermatologista consegue apagar. São as rugas da arrogância, da inveja, da crueldade. E para essas, infelizmente, ainda não inventaram Botox.

Siga

“O tempo desenha linhas no rosto, mas oferece um tratamento estético poderosíssimo: a humanidade”

Continua após a publicidade

Conheço também o contrário. Pessoas que, à primeira vista, talvez não chamem atenção. Não entram numa sala provocando suspiros. Não têm o nariz que sonharam, o peso recomendado pelo Instagram ou a juventude eterna prometida pelas clínicas. Mas começam a falar e algo acontece. O rosto se transforma. O sorriso ganha luz. Os olhos parecem maiores. De repente, você pensa: “Como essa pessoa é bonita!”. E é mesmo.

A generosidade embeleza. O humor embeleza. A inteligência embeleza. A capacidade de ouvir, principalmente, embeleza muito.

Continua após a publicidade

Já a maldade deforma. A inveja entorta. A arrogância endurece as feições. Há gente que fez tantos procedimentos para ficar bonita que já não consegue mexer o rosto, mas não precisava: a alma já estava paralisada antes.

Não sou contra procedimentos estéticos. Cada um deve fazer o que quiser com o próprio rosto, desde que não me peça para pagar. Se uma plástica, um preenchimento ou uma dieta faz alguém se sentir melhor, ótimo.

Continua após a publicidade

Conheço gente que ficou mais bonita com a idade. Não porque tenha escapado das rugas, mas porque aprendeu a rir de si mesma. São aquelas pessoas que se tornaram menos exigentes, mais compreensivas. Aprenderam a perdoar. Descobriram que não precisam vencer todas as discussões. O tempo desenha linhas no rosto, sim, mas também acrescenta humanidade. E a humanidade é um tratamento estético poderosíssimo.

Talvez a verdadeira beleza seja justamente aquela que não aparece no espelho. Aparece quando alguém nos trata bem sem ter nada a ganhar com isso. Quando oferece ajuda sem anunciar nas redes sociais. Quando consegue ser feliz com a felicidade alheia. Quando prefere uma palavra carinhosa a uma humilhação.

Continua após a publicidade

Quanto à feiura de dentro, sinto informar: para ela ainda não existe cirurgia plástica que resolva.

Publicado em VEJA de 18 de setembro de 2026, edição nº 3013

Publicidade
TAGS:
Comportamento
Revista
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).