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Brasil

Especial

Crise coloca de vez o STF no período mais conturbado de sua história
Brasília

Como os conflitos no Supremo devem dar tração aos projetos sobre reformas no Congresso
Eleições

Lula na defensiva, Flávio no ataque: como a crise no STF já afeta as campanhas eleitorais
Coluna

José Casado: O Supremo perdeu o controle da crise na República rachada por dinheiro e sexo
Trabalho

Uma país esquecido: empreendedores parecem fora do radar dos candidatos à Presidência
Eleições

Desempenhos ruins de Lula e Haddad em São Paulo acendem alerta na campanha do PT
Coluna

Murillo de Aragão: As urnas e as instituições
Política

Poderoso em Brasília, Alcolumbre sofre para emplacar aliados no seu reduto eleitoral

Economia

Energia

Guerra no Oriente Médio eleva pressão sobre petróleo e aumenta riscos para economia brasileira
Coluna

Alexandre Schwartsman: O passado condena
Negócios

Depois de anos de crescimento acelerado, as maiores grifes de luxo do mundo perdem brilho

Internacional

Estados Unidos

Os dilemas existenciais que as midterms abrem para republicanos e democratas
Tensão

Parceria explosiva com Irã dá aos hutis poderes para sacudir o Oriente Médio

Geral

Saúde

O que diz a mais recente diretriz para controle do diabetes tipo 2
Comportamento

Com humor e picardia, feministas inauguram movimento para se contrapor à 'machosfera'
Comportamento

Espelho, espelho meu: livro mostra a fascinante relação da humanidade com o rosto
Primeira Pessoa

"Mesmo inocente, fiquei preso por um ano"
Saúde

Curandeiros da IA se espalham nas redes e colocam a saúde de milhões de seguidores em risco
Gastronomia

Muito além do trigo: as novas apostas do mercado da panificação artesanal
Consumo

Glamour sustentável: diamantes produzidos em laboratório conquistam espaço no mercado de luxo
Coluna

Lucilia Diniz: O papel do velho cardápio
Estilo

Furacão fashion: como Zendaya virou o novo ícone da moda vinda de Hollywood
História

Por que a mostra sobre a Tapeçaria de Bayeux atrai multidões na Inglaterra
Streaming

Máfia em crise: as séries de TV que observam o crime (não tão) organizado
Em Cartaz

Atriz de ‘The Fox Sisters’ sobre as irmãs espíritas: ‘As Kardashians dos anos 1850’
Perfil

Lázaro Ramos explora a masculinidade tóxica na TV e no cinema
Cinema

‘Resident Evil’, enfim, ganha um filme à altura do videogame
Coluna

Walcyr Carrasco: A feiura de dentro
Os livros mais vendidos

Confira as obras que lideram a lista de VEJA nesta semana
CRISE SEM FIM - 18/09/2026 CRISE SEM FIM - 18/09/2026 Assinar a VEJA

Carta ao Leitor
Entrevista Jens Juul Holst
Imagem da Semana
Conversa Marjorie Estiano
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