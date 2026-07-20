Up de Shakira, gol de Madonna: a moda entrou em campo na final da Copa

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No primeiro show de intervalo da Copa do Mundo, a moda foi co-protagonista, com figurinos que narraram histórias. Shakira deslumbrante em Cavalli com 200 mil cristais, Madonna reimaginando o esporte com Saint Laurent, BTS elevando o streetwear e Justin Bieber mostrando um casual de luxo. Uma celebração da moda no maior palco do futebol.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O primeiro show de intervalo da história das finais da Copa do Mundo mostrou que, quando música e futebol dividem o mesmo palco, o figurino também ganha protagonismo. Em apenas 11 minutos, a moda ocupou todas as posições em campo — do glamour maximalista ao casual de luxo — e ajudou a contar a narrativa de cada artista.

Quem saiu com o maior saldo positivo foi Shakira. Depois do figurino da cerimônia de abertura, que soou simples demais para um espetáculo desse porte, a colombiana deu a resposta que se esperava de uma estrela global. Seu Roberto Cavalli, criado por Fausto Puglisi, devolveu impacto visual à apresentação. Bordado com mais de 200 mil cristais Swarovski, em um trabalho artesanal de 120 horas, o body com franjas em rosa, amarelo e laranja criava o efeito de um pôr do sol a cada movimento. Descalça, como já é sua assinatura, Shakira fez do brilho e das franjas uma extensão da coreografia. Era exatamente o tipo de espetáculo que faltou na abertura.

Já Madonna marcou um golaço ao entregar a atuação mais conceitualmente consistente da noite. O visual assinado por Anthony Vaccarello para Saint Laurent dialogava perfeitamente com a estética de Confessions II, seu novo trabalho, sem abrir mão das referências ao universo do futebol. A jaqueta esportiva bordada com seu nome e o número 10 nas costas funcionava como uma camisa de craque reinterpretada pela alta moda. Corset, meias acima dos joelhos, luvas, cristais Swarovski e a cartela de tons rosados transformaram o estádio em uma pista de dança — exatamente onde Madonna sempre foi imbatível.

O BTS preferiu seguir outro caminho e talvez tenha feito a leitura mais inteligente do briefing. Em vez de fantasiar jogadores, o grupo reinterpretou o uniforme esportivo dentro da linguagem do streetwear contemporâneo. Camisas, bombers, escudos, estrelas e referências ao futebol apareceram combinados a calças cargo, modelagens amplas e tênis, provando que um uniforme pode ser funcional e, ao mesmo tempo, altamente desejável.

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Justin Bieber, por sua vez, desacelerou o espetáculo. Com polo sobreposta, bermuda jeans e tênis da Skylrk, seu visual parecia perfeito para um fim de tarde de verão. Mas era um casual cuidadosamente construído, daqueles em que o luxo mora nos detalhes — como os brincos de diamantes avaliados em quase US$ 20 mil. O resultado transmitia naturalidade sem abrir mão da sofisticação.

No fim, cada artista escolheu um cenário diferente. Madonna levou a boate para o estádio. Shakira transformou o gramado em um pôr do sol tropical. O BTS fez do campo uma passarela esportiva. E Justin Bieber mostrou que, às vezes, o luxo veste a tranquilidade de um domingo ensolarado. Em uma final histórica com vitória merecida da Espanha, a moda também levantou sua taça.

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