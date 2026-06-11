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Marilyn Monroe: qual o segredo do vestido que nunca saiu de moda?

Mais de 70 anos depois, o modelo de William Travilla continua influenciando a moda e a cultura pop. Veja o vídeo

Por Simone Blanes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 14h00 | Atualizado em 12 jun 2026, 11h56
Marilyn Monroe e seu vestido rosa: lenda
Marilyn Monroe e seu vestido rosa: lenda (Divulgação/Divulgação)
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Marilyn Monroe: qual o segredo do vestido que nunca saiu de moda? Priorize VEJA no Google

Em um mundo que troca tendências na velocidade que troca de tela, poucas peças de moda conseguem permanecer realmente vivas. Menos ainda quando foram criadas para durar apenas alguns dias de filmagem. Mas existem. E um dos casos mais emblemáticos e irônicos é o vestido rosa usado por Marilyn Monroe ao cantar “Diamonds Are a Girl’s Best Friend”, no filme “Os Homens Preferem as Loiras”, em 1953: ele nasceu como figurino, virou símbolo e acabou entrando para a história da moda.

O vestido de cetim rosa choque criado pelo figurinista William Travilla transcendeu todos os limites de tempo – transformou-se em uma imagem instantaneamente reconhecível e um dos mais poderosos atalhos visuais para o glamour, a feminilidade, o poder e o espetáculo.

Agora, no mês do centenário de nascimento de Marilyn Monroe, a peça volta aos holofotes como uma das estrelas da exposição “Marilyn Monroe: Hollywood Icon”, em Los Angeles. A mostra revela detalhes pouco conhecidos do traje que ajudou a construir uma das imagens mais duradouras da cultura pop.

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Visto de perto, o vestido é menos perfeito do que a memória coletiva sugere. Costuras improvisadas, sinais do calor dos refletores e adaptações feitas às pressas mostram que a peça nasceu sob pressão. O estúdio queria reformular a imagem de Marilyn depois que vieram à tona fotografias nuas feitas anos antes, quando ela ainda era Norma Jeane e precisava pagar o aluguel. Travilla teve pouco tempo para criar uma nova proposta para o número musical. O resultado foi um vestido pensado para funcionar diante das câmeras — e não necessariamente para sobreviver ao tempo. Mas sobreviveu. Mais do que isso: tornou-se uma referência visual que a moda revisita continuamente.

A influência mais famosa veio em 1985, quando Madonna recriou a cena quase quadro a quadro no clipe de “Material Girl”. Luvas longas, joias exuberantes, o mesmo tom de rosa e praticamente a mesma coreografia transformaram o figurino de Marilyn em um manifesto pop para uma nova geração. Se Monroe representava o glamour hollywoodiano dos anos 1950, Madonna atualizou a fantasia para a era da MTV.

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Desde então, a lista de homenagens só cresceu. O vestido inspirou apresentações de artistas, concursos de drag queens, editoriais de moda, fantasias de Halloween e coleções de grandes marcas. Seu DNA aparece repetidamente em passarelas que exploram o chamado camp glamour: laços exagerados, cetim brilhante, luvas de ópera, silhuetas de estrela de cinema e o rosa em sua versão mais teatral.

Mais recentemente, a estética voltou a ganhar força com a febre da Barbiecore, movimento que a partir do filme “Barbie” com Margot Robbie, transformou o rosa em símbolo de confiança e exuberância. Não por acaso, muitas das referências visuais que dominaram tapetes vermelhos e redes sociais nos últimos anos parecem ecoar aquele momento em que Marilyn desceu uma escadaria vermelha cercada de diamantes e admiradores.

Já naquela época, a moda como imagem

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O vestido também antecipou uma discussão que hoje parece extremamente contemporânea: a construção da imagem pessoal. Durante muito tempo, Marilyn foi tratada apenas como musa. Hoje, entende-se que ela foi também uma estrategista da própria narrativa. Escolhia fotografias, supervisionava retratos e compreendia o valor da imagem como poucas celebridades de sua época.

O vestido rosa tornou-se a materialização perfeita dessa inteligência visual e de que a estrela era sim uma mulher muito à frente do seu tempo. Vale dizer que não se trata apenas da cor, do laço ou da elegância da silhueta, mas sim a performance que permanece viva. A consciência de que a moda pode ser linguagem, personagem e espetáculo ao mesmo tempo.

Tanto que 73 anos depois, o cetim já não brilha sob os refletores originais, mas a fantasia continua intacta. E enquanto houver alguém sonhando com um pouco mais de glamour, haverá espaço para aquele rosa impossível de esquecer. Afinal de contas, poucas peças de moda alcançaram esse destino de se tornar uma lenda com tanta graça quanto o vestido de Marilyn Monroe.

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Veja o vídeo e fotos: 

Croqui do vestido de Marilyn criado por William Travilla
Croqui do vestido de Marilyn criado por William Travilla (Cortesia Academy Museum/Divulgação)
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Vestido Marilyn Monroe sendo preparado para exposição
Vestido Marilyn Monroe sendo preparado para exposição (Cortesia Academy Museum/Divulgação)

 

Vestido Marilyn Monroe sendo preparado para exposição
Vestido Marilyn Monroe sendo preparado para exposição (Cortesia Academy Museum/Divulgação)
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Vestido Marilyn Monroe sendo preparado para exposição
Vestido Marilyn Monroe sendo preparado para exposição (Cortesia Academy Museum/Divulgação)

 

Vestido Marilyn Monroe sendo preparado para exposição
Vestido Marilyn Monroe sendo preparado para exposição (Cortesia Academy Museum/Divulgação)
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