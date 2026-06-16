🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Imagem Blog

Vitrine

Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Das passarelas às ruas, a moda em movimento
Comportamento

A nova cor tendência de Kate Middleton para o verão europeu

No Trooping the Colour 2026, a princesa transforma um tom etéreo de azul que promete influenciar a moda além dos portões do palácio

Por Simone Blanes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 14h00 | Atualizado em 16 jun 2026, 15h13
Kate Middleton: tudo azul para a princesa
Kate Middleton com o filho, príncipe George: tudo azul para a princesa (Neil Mockford/Getty Images)
Continua após publicidade
A nova cor tendência de Kate Middleton para o verão europeu Priorize VEJA no Google

Depois de meses particularmente difíceis para a família real e em meio ao rigor militar, às carruagens e à pompa da monarquia britânica, a aparição de Kate Middleton trouxe leveza ao Trooping the Colour, a tradicional celebração do aniversário oficial do rei. Com um elegante casaco-vestido da grife Catherine Walker em um delicado azul-gelo, com lapelas brancas contrastantes, cintura marcada e ombros estruturados, complementado por um exuberante chapéu escultórico de Philip Treacy no mesmo tom, ela reforçou a monocromia sofisticada que se tornou uma de suas assinaturas.

A escolha da cor não foi casual. Entre o azul bebê e o azul glacial, a tonalidade transmite serenidade, confiança e renovação — conceitos que dialogam com o momento vivido pela princesa de Gales. Nos últimos anos, ela transformou o Trooping the Colour em uma espécie de termômetro estético de verão, lançando cores que rapidamente migram das passarelas para os casamentos, eventos diurnos e coleções da estação seguinte.

Foi assim em 2025, quando surgiu em um vibrante tom aquamarine ao lado da princesa Charlotte, que usou um vestido coordenado em uma rara e adorável produção mãe e filha. E também em anos anteriores, quando apostou em amarelos luminosos, verdes mentolados, rosas delicados e brancos impecáveis, sempre dentro de uma cartela suave, otimista e extremamente fotogênica.

Siga

Mas o look deste ano carregava também um detalhe emocional. Preso à lapela estava o broche regimental da Guarda Irlandesa, uma referência ao seu papel como coronel honorária da unidade. Pequeno em tamanho, mas carregado de significado, o acessório reafirma uma característica recorrente no estilo de Kate: a capacidade de equilibrar moda e mensagem sem recorrer a excessos.

Continua após a publicidade

Os brincos de pérola Cassandra Goad, outro clássico de sua coleção pessoal, reforçaram essa narrativa de discrição e permanência. Em uma era dominada pela novidade instantânea, Kate continua apostando em peças com história, afeto e propósito. Ao lado dos filhos, que surgiram com gravatas em tons coordenados ao seu look, a princesa mais uma vez entregou aquilo que o público espera dela: uma imagem de estabilidade traduzida por meio da roupa.

E, se a história recente servir de indicação, vale prestar atenção. O azul-gelo que brilhou sob o sol de Londres tem tudo para sair dos jardins do palácio e desembarcar nas vitrines do mundo inteiro nos próximos meses. Afinal, quando Kate Middleton escolhe uma cor, raramente é apenas uma cor. É quase sempre o começo de uma tendência.

Continua após a publicidade
Kate Middleton veste Catherine Walker
Kate Middleton veste Catherine Walker (Mike Marsland/WireImage/Getty Images)
Publicidade
TAGS:
Estilo
Família Real
Kate Middleton
Moda
princesa de gales
Tendência
vitrine
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).