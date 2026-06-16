A nova cor tendência de Kate Middleton para o verão europeu

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Kate Middleton brilhou no Trooping the Colour com um elegante casaco-vestido azul-gelo, assinado por Catherine Walker. Sua escolha de cor e estilo monocromático não apenas transmitiu serenidade e renovação, mas também reafirmou sua influência como lançadora de tendências e sua habilidade em equilibrar moda e mensagem.

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Depois de meses particularmente difíceis para a família real e em meio ao rigor militar, às carruagens e à pompa da monarquia britânica, a aparição de Kate Middleton trouxe leveza ao Trooping the Colour, a tradicional celebração do aniversário oficial do rei. Com um elegante casaco-vestido da grife Catherine Walker em um delicado azul-gelo, com lapelas brancas contrastantes, cintura marcada e ombros estruturados, complementado por um exuberante chapéu escultórico de Philip Treacy no mesmo tom, ela reforçou a monocromia sofisticada que se tornou uma de suas assinaturas.

A escolha da cor não foi casual. Entre o azul bebê e o azul glacial, a tonalidade transmite serenidade, confiança e renovação — conceitos que dialogam com o momento vivido pela princesa de Gales. Nos últimos anos, ela transformou o Trooping the Colour em uma espécie de termômetro estético de verão, lançando cores que rapidamente migram das passarelas para os casamentos, eventos diurnos e coleções da estação seguinte.

Foi assim em 2025, quando surgiu em um vibrante tom aquamarine ao lado da princesa Charlotte, que usou um vestido coordenado em uma rara e adorável produção mãe e filha. E também em anos anteriores, quando apostou em amarelos luminosos, verdes mentolados, rosas delicados e brancos impecáveis, sempre dentro de uma cartela suave, otimista e extremamente fotogênica.

Mas o look deste ano carregava também um detalhe emocional. Preso à lapela estava o broche regimental da Guarda Irlandesa, uma referência ao seu papel como coronel honorária da unidade. Pequeno em tamanho, mas carregado de significado, o acessório reafirma uma característica recorrente no estilo de Kate: a capacidade de equilibrar moda e mensagem sem recorrer a excessos.

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Os brincos de pérola Cassandra Goad, outro clássico de sua coleção pessoal, reforçaram essa narrativa de discrição e permanência. Em uma era dominada pela novidade instantânea, Kate continua apostando em peças com história, afeto e propósito. Ao lado dos filhos, que surgiram com gravatas em tons coordenados ao seu look, a princesa mais uma vez entregou aquilo que o público espera dela: uma imagem de estabilidade traduzida por meio da roupa.

E, se a história recente servir de indicação, vale prestar atenção. O azul-gelo que brilhou sob o sol de Londres tem tudo para sair dos jardins do palácio e desembarcar nas vitrines do mundo inteiro nos próximos meses. Afinal, quando Kate Middleton escolhe uma cor, raramente é apenas uma cor. É quase sempre o começo de uma tendência.

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