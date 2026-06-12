A aula impecável de Kate Middleton em como se vestir para um casamento

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No casamento de Peter Phillips, filho da princesa Anne, Kate Middleton deu uma verdadeira aula de como uma convidada deve se vestir para um evento real. Com um elegante vestido Roland Mouret em tom blush, ela demonstrou sofisticação discreta e respeito à noiva, reafirmando seu status de ícone fashion mundial.

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O casamento de Peter Phillips, filho da princesa Anne, com a enfermeira pediátrica Harriet Sperling reuniu boa parte da família real britânica no interior de Gloucestershire. Mas, antes mesmo de os noivos ocuparem o centro das atenções, outro assunto tomou conta das manchetes: a presença de um antigo namorado de Kate Middleton entre os convidados.

Os tabloides fizeram o que os tabloides fazem. Mas, para quem observa moda, etiqueta e os códigos da realeza, havia algo muito mais interessante acontecendo. A princesa de Gales deu uma verdadeira aula de como uma convidada deve se vestir para um casamento real.

Ela surgiu usando um vestido midi em tom blush de Roland Mouret, estilista francês conhecido por suas construções impecáveis e pela elegância sem esforço. O modelo de mangas longas, cintura baixa marcada por pregas suaves e gola com abotoamento frontal parecia feito sob medida para o contexto: sofisticado, discreto e perfeitamente respeitoso com a protagonista do dia.

Em tempos de redes sociais, quando muitas convidadas confundem casamento com tapete vermelho, Kate mostrou que o segredo está justamente em não disputar atenção. O vestido tinha presença, mas não exagero. Tinha personalidade, mas não teatralidade. Era feminino, refinado e, acima de tudo, apropriado.

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A escolha da cor também merece destaque. O blush rosado, frequentemente evitado por quem teme se aproximar demais dos tons reservados à noiva, funcionou perfeitamente. Leve o suficiente para um casamento de verão e elegante o bastante para um evento real, o tom dialogava harmoniosamente com o vestido de noiva de Harriet Sperling, confeccionado em crepe marfim italiano com aplicações de renda inspiradas nas flores silvestres de Gloucestershire.

Os acessórios seguiram a mesma lógica. Chapéu estilo boater, escarpins coordenados e joias discretas completaram uma composição que parecia saída de um manual de boas maneiras atualizado para o século XXI.

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Há alguns dias, Kate surpreendeu ao surgir de Rodarte em um compromisso ligado à pesquisa do câncer. Agora, voltou ao território que domina como poucas: o da elegância clássica britânica. O resultado foi um daqueles looks que dificilmente viralizam por ousadia, mas permanecem como referência por anos.

Afinal de contas, enquanto muitos comentavam quem ela encontrou no casamento, Kate tratava de lembrar por que continua sendo um ícone fashion, dos mais influentes da moda mundial atual. Em matéria de vestir-se para uma cerimônia, especialmente uma real, ainda há poucas professoras tão qualificadas quanto ela.

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