‘Onimusha’: estúdio de ‘Resident Evil’ renova jogo de samurai após 20 anos

A temporada 2026 está sendo um período glorioso para a produtora japonesa Capcom. No começo do ano emplacou um sucesso estrondoso de crítica e vendas com Resident Evil: Requiem, capítulo mais recente da aclamada série de terror que já vendeu mais de 8 milhões de cópias pelo mundo todo. Ainda no primeiro semestre, encantou com Pragmata, uma aventura original de ficção científica estrelada por um astronauta humano e uma garota-robô com poderes hackers.

Agora na segunda metade do ano o estúdio faz bonito com Onimusha: Way of the Sword, que resgata uma antiga série de ação com samurais e mitologia japonesa que não recebia novos episódios há mais de 20 anos.

A fórmula do jogo segue a tradição e foca nos combates de espada contra inimigos demoníacos, amplamente baseados no folclore nipônico. Para isso, o herói dispõe de uma série de poderes e ferramentas mágicas, que tornam os duelos variados e empolgantes, verdadeiros quebra-cabeças em movimento.

O protagonista é Miyamoto Musashi, espadachim que existiu de verdade e se tornou figura lendária em diversas obras na cultura pop. Dentre elas diversos filmes, onde foi vivido pelo ator Toshiro Mifune, figura marcante que trabalhou em diversas obras do diretor Akira Kurosawa e nos deixou em 1997.

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No videogame, o Musashi virtual tem o rosto de Mifune, uma recriação 3D que presta homenagem ao ator e também ao próprio legado da franquia, que sempre usou aparências de artistas reais para seus heróis – no Brasil, ficou bem famoso o game Onimusha 3, de PlayStation 2, em que um dos personagens tem o visual do ator francês Jean Reno.

O espadachim é rapidamente envolvido em uma trama mágica no início do século XVII em que recebe uma manopla com poderes especiais para enfrentar demônios que querem invadir o mundo dos humanos. Pelo caminho desfilam variados oponentes, incluindo imensas criaturas demoníacas e uma versão ficcional de Sasaki Ganryu, o oponente mais difícil do Musashi da vida real.

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Tudo isso dá palco para um sistema de combate profundo, elaborado e extremamente divertido. Musashi é capaz de desviar e aparar ataques de diferentes formas, cada uma mais eficiente contra certos tipos de ataque. Estes comandos atuam em sincronia com medidores de saúde, resistência e poderes especiais, tornando os duelos exercícios em alta velocidade de gerenciamento de recursos.

Ao longo da jornada de cerca de 30 horas, ele também coleta equipamentos mágicos, como lanças e adagas, que executam golpes poderosos e de efeitos variados. Parece muita coisa, mas felizmente o jogo faz um excelente trabalho de apresentar o que cada objeto faz e dar funções muito específicas para cada um. Vale o mesmo para itens consumíveis e amuletos, que recuperam sua energia ou diminuem a força de ataques adversários, por exemplo.

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O resultado do cruzamento de todos esses elementos é bonito de ver na tela: as lutas contra inimigos parecem danças ensaiadas, um enigma em movimento que a pessoa que joga tem de resolver lendo corretamente os golpes adversários, escolhendo como revidar e utilizando os recursos que tem à disposição.

Vencer lutas concede recursos para melhorar suas habilidades, enquanto explorar os cenários também permite encontrar outros objetos para aperfeiçoar sua espada, roupa e os poderes mágicos da manopla. É um ciclo virtuoso em que a excelência no combate e a curiosidade em vasculhar as fases recompensa com um herói ainda mais forte para enfrentar os próximos desafios.

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Tudo isso vem em uma embalagem de presente bonita e brilhante. Os gráficos são exuberantes e transmitem grandeza da jornada épica da Musashi, assim como o aspecto, sombrio e violento dos demônios que assolam o Japão feudal virtual. É um espetáculo visual de se apreciar.

Vale o mesmo para o fantástico trabalho de localização em português do Brasil, desde as legendas até as vozes, cheias de adaptações que tornam os diálogos uma delícia de acompanhar. Há muito texto em Way of the Sword para explicar as funções de itens e habilidades e a dublagem é um espetáculo à parte, com interpretações magníficas do elenco principal – parece ecoar aqui toda a experiência do Brasil com animes, já que este novo Onimusha pede e apresenta um humor bonachão pontuado por sequências de ação intensas.

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Poucas vezes se viu uma produtora entregar tantos títulos de qualidade arrebatadora como a Capcom e 2026 e Onimusha: Way of the Sword é a sobremesa definitiva neste delicioso banquete. Lindo de ver e ouvir, mas também complexo, acessível e desafiante, é um retorno em grande forma da série de ação e um dos melhores games lançados em 2026.

Onimusha: Way of the Sword já está disponível com textos e dublagem em português do Brasil em versões para PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Esta análise foi realizada com uma cópia digital de PlayStation 5 disponibilizada pela Capcom.