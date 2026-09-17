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GTA 6 terá trilha sonora com Keith Richards, Travis Scott e Rauw Alejandro

Álbum terá lançamento em digital, CD e vinil e mistura rock, rap e música latina; prévia já pode ser ouvida

Por Claudio Prandoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 11h55 | Atualizado em 17 set 2026, 12h10
Ilustração de um casal, uma mulher de regata e shorts e um homem de camiseta e calça, encostados em um carro com marcas de tiro. Ao fundo, palmeiras e uma cidade com prédios, sob um céu em tons de roxo e laranja, com o título Grand Theft Auto VI The Album
 (Rockstar Games/Divulgação)
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GTA 6 terá trilha sonora com Keith Richards, Travis Scott e Rauw Alejandro Priorizar nos meus resultados Google

A produtora Rockstar Games anunciou o lançamento de Grand Theft Auto VI: The Album, trilha sonora oficial do aguardado GTA6.

O álbum sai em 19 de novembro, mesmo dia de lançamento do game para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e terá 34 faixas com nomes de peso da indústria musical.

Seis singles já foram lançados e estão disponíveis para ouvir online e já mostram a amplitude e variedade de gêneros musicais e artistas: a lista inclui o guitarrista Keith Richards dos Rolling Stones, o celebrado rapper Travis Scott em parceria com Guy-Manuel de Homem-Christo (que era parte do duo Daft Punk) e talentos latinos como o cantor porto-riquenho Rauw Alejandro e a dupla argentina de trap Ca7riel & Paco Amoroso.

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Grand Theft Auto VI: The Album já está disponível para ser pré-salvo nos principais serviços musicais de streaming e terá também lançamento em mídia física. A versão em CD terá dois discos e preço sugerido de 20 dólares, enquanto os fãs de vinil terão duas versões à disposição, ambas com dois discos, uma pelo valor de 50 dólares e outra limitada por 125 dólares, com vinis que têm líquido dentro.

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Três imagens de capas de álbuns e vinis com estética retrô dos anos 80 em tons de azul, rosa e roxo. A primeira mostra um CD e dois discos. A segunda exibe a capa do álbum The Album com um coquetel, um casal em um carro e um flamingo de gelo. A terceira apresenta a capa do álbum, um coquetel, um flamingo de gelo e um vinil roxo salpicado
Trilha sonora oficial de GTA6 terá lançamento digital e também em CD e vinil (Rockstar Games/Divulgação)
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