GTA 6 terá trilha sonora com Keith Richards, Travis Scott e Rauw Alejandro

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A Rockstar Games revelou Grand Theft Auto VI: The Album, a trilha sonora oficial do aguardado GTA6. Com lançamento em 19 de novembro, junto ao game, o álbum terá 34 faixas, incluindo nomes como Keith Richards, Travis Scott e artistas latinos. Já disponível para pré-salvar e em mídia física, com edições especiais.

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A produtora Rockstar Games anunciou o lançamento de Grand Theft Auto VI: The Album, trilha sonora oficial do aguardado GTA6.

O álbum sai em 19 de novembro, mesmo dia de lançamento do game para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e terá 34 faixas com nomes de peso da indústria musical.

Seis singles já foram lançados e estão disponíveis para ouvir online e já mostram a amplitude e variedade de gêneros musicais e artistas: a lista inclui o guitarrista Keith Richards dos Rolling Stones, o celebrado rapper Travis Scott em parceria com Guy-Manuel de Homem-Christo (que era parte do duo Daft Punk) e talentos latinos como o cantor porto-riquenho Rauw Alejandro e a dupla argentina de trap Ca7riel & Paco Amoroso.

Grand Theft Auto VI: The Album já está disponível para ser pré-salvo nos principais serviços musicais de streaming e terá também lançamento em mídia física. A versão em CD terá dois discos e preço sugerido de 20 dólares, enquanto os fãs de vinil terão duas versões à disposição, ambas com dois discos, uma pelo valor de 50 dólares e outra limitada por 125 dólares, com vinis que têm líquido dentro.

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