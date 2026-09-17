GTA 6 terá trilha sonora com Keith Richards, Travis Scott e Rauw Alejandro
Álbum terá lançamento em digital, CD e vinil e mistura rock, rap e música latina; prévia já pode ser ouvida
A produtora Rockstar Games anunciou o lançamento de Grand Theft Auto VI: The Album, trilha sonora oficial do aguardado GTA6.
O álbum sai em 19 de novembro, mesmo dia de lançamento do game para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e terá 34 faixas com nomes de peso da indústria musical.
Seis singles já foram lançados e estão disponíveis para ouvir online e já mostram a amplitude e variedade de gêneros musicais e artistas: a lista inclui o guitarrista Keith Richards dos Rolling Stones, o celebrado rapper Travis Scott em parceria com Guy-Manuel de Homem-Christo (que era parte do duo Daft Punk) e talentos latinos como o cantor porto-riquenho Rauw Alejandro e a dupla argentina de trap Ca7riel & Paco Amoroso.
Grand Theft Auto VI: The Album já está disponível para ser pré-salvo nos principais serviços musicais de streaming e terá também lançamento em mídia física. A versão em CD terá dois discos e preço sugerido de 20 dólares, enquanto os fãs de vinil terão duas versões à disposição, ambas com dois discos, uma pelo valor de 50 dólares e outra limitada por 125 dólares, com vinis que têm líquido dentro.