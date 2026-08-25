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Tecnologia

Final Fantasy, Witcher e mais: o que esperar da abertura da gamescom 2026

Show de trailers Opening Night Live acontece nesta terça-feira e traz novidades de alguns dos games mais aguardados dos próximos meses

Por Claudio Prandoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 06h00 | Atualizado em 25 ago 2026, 10h47
Homem de meia-idade, cabelo curto, sorrindo e apontando para a direita, segurando um microfone. Veste jaqueta cáqui sobre camiseta branca. Ao fundo, um painel azul escuro com as palavras gamescom ONL em branco
 (gamescom/Divulgação)
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Final Fantasy, Witcher e mais: o que esperar da abertura da gamescom 2026 Priorizar nos meus resultados Google

Nesta semana, de 26 a 30 de agosto, acontece na cidade de Colônia, na Alemanha, a gamescom, um dos maiores eventos de games do mundo – em 2025, recebeu mais de 357 mil visitantes.

Parte importante do evento desde 2019 é o Opening Night Live (ONL), um show que acontece um dia antes da abertura da gamescom e exibe trailers de jogos muito aguardados. Ele é organizado pelo jornalista canadense Geoff Keighley, responsável também pelo Summer Game Fest e pela premiação The Game Awards (considerado o ‘Oscar do videogame’), onde também são exibidos trailers e anúncios de games grandes.

Neste ano, o Opening Night Live acontece dia 25, às 15h (Horário de Brasília) e listei a seguir alguns dos games mais importantes e empolgantes que terão detalhes inéditos anunciados no evento.

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Cloud Strife, de cabelo loiro espetado, ajoelhado em primeiro plano com uma espada nas costas, olhando para frente. Atrás dele, um grupo de personagens de Final Fantasy 7, incluindo Tifa, Aerith, Barret, Vincent e Red XIII, em um cenário de caverna com flores amarelas e brancas e luzes brilhantes
(Square Enix/Divulgação)

Final Fantasy VII Revelation

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No final dos anos 90, a produtora japonesa Squaresoft fez história com Final Fantasy 7, um jogo exclusivo do primeiro PlayStation que alcançou um sucesso enorme e abriu as portas para mais RPGs do Japão serem lançados no ocidente. O título alcançou status de lenda e desde 2020 essa nostalgia vem sendo muito explorada em um projeto de remake, que conta a história com tecnologia gráfica de última geração e traz novidades na história que brincam com metalinguagem e o clichê de desafiar o destino.

Revelation é o terceiro e último capítulo desse projeto e promete inovar ao apresentar uma recriação 3D e superdetalhada do mundo do game, livre para explorar como quiser, graças à possibilidade de controlar uma aeronave. No evento, a expectativa é de sermos apresentados a mais novidades no gameplay, como poderes inéditos para os heróis.

Geralt de Rívia, com cabelos brancos e armadura de cota de malha, segura uma espada com a lâmina vermelha, olhando para a direita. Ao fundo, uma criatura sombria e árvores retorcidas em um cenário de névoa e luz vermelha
(CD Projekt RED/Divulgação)
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The Witcher 3: Songs of the Past
As histórias de fantasia da série The Witcher começaram a ser publicadas pelo autor polonês Andrzej Sapkowski nos anos 80, mas foram os games nos anos 2000 que de fato alçaram o herói Geralt de Rívia ao estrelato.

Os jogos feitos pela produtora CD Projekt RED fizeram os livros venderem ainda mais, resultaram em uma série live-action de alto orçamento feita pela Netflix e o ápice da franquia foi The Witcher 3, lançado em 2015.

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Graças a essa popularidade é que mais de uma década depois o game vai receber mais conteúdo inédito na forma da expansão Songs of the Past, que vai ser mostrada pela primeira vez no Opening Night Live. Um ótimo aperitivo enquanto esperamos por The Witcher 4, programado para ser lançado em 2028.

Dois soldados musculosos em armaduras escuras, um com pistola e outro com rifle, em meio a uma batalha caótica. O cenário é dominado por tons de vermelho e fumaça, com criaturas monstruosas e outros soldados combatendo ao fundo, sob uma estrutura gigante e ameaçadora. O chão está coberto por detritos e sangue, e há tentáculos gigantes no céu
(The Coalition/Xbox Game Studios/Divulgação)

Gears of War: E-Day

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Os videogames Xbox estão passando por momentos difíceis, especialmente após as muitas demissões em massa dos últimos meses feitas pela Microsoft, dona da marca.

Assim, é com grande expectativa que se espera a apresentação de Gears of War: E-Day no ONL. É o primeiro título inédito da série desde Gears Tactics, de 2020, e conta uma história que serve de prelúdio ao primeiro capítulo – uma clara tentativa de voltar ao período de glória da franquia e resgatar personagens queridos ainda jovens e no seu auge.

Uma mulher de cabelo escuro e vestido roxo, de costas, enfrenta dois monstros em um cenário de ruínas. À esquerda, uma criatura metálica roxa e preta, e à direita, um monstro escuro com garras e olhos vermelhos, emitindo energia roxa e vermelha.
(Eclipse Glow Games/Divulgação)
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Tides of Annihilation
Cada vez mais as empresas produtoras de jogos da China estão investindo em títulos de alto orçamento, mas este aqui se destaca por dar holofote a lendas ocidentais em vez de mitologia chinesa, como aconteceu no hit Black Myth: Wukong e tantos outros games.

A heroína Gwendolyn luta através de uma cidade de Londres moderna e devastada pela invasão sobrenatural de criaturas mágicas, tudo baseado nas clássicas lendas arturianas de Excalibur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Tudo isso com um visual exuberante e um estilo de jogo cheio de ação que lembra os episódios de God of War. Um claro esforço
do estúdio chinês Eclipse Glow em conquistar a boa vontade do público ocidental.

Soldado com máscara de gás e capacete, vestindo colete tático e segurando um rifle, em um cenário pós-apocalíptico com árvores secas, neblina e água escura, com um pássaro voando ao fundo
(4A Games/Divulgação)

METRO 2039
O simples fato deste game existir já é algo admirável. O novo METRO é desenvolvido pela 4A Games e uma equipe com pessoas trabalhando em Malta e também na Ucrânia, mesmo em meio ao conflito com a Rússia, que já dura mais de 4 anos.

De acordo com mensagens do time de produção ao longo dos últimos anos, essa ambientação sombria também se reflete no universo do game, uma franquia de tiro e ficção científica conhecida por mostrar um mundo pós-apocalíptico baseado no livro Metro 2033, lançado em 2002 pelo escritor russo Dmitry Glukhovsky. O esforço incessante da 4A ganha um merecido holofote no ONL.

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