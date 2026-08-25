Final Fantasy, Witcher e mais: o que esperar da abertura da gamescom 2026

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A gamescom 2025 esquenta com o Opening Night Live, o grande show de Geoff Keighley que revelará trailers e detalhes inéditos de jogos aguardados. Prepare-se para as grandes novidades do mundo gamer, incluindo Final Fantasy VII Revelation, a expansão de The Witcher 3, o prelúdio Gears of War: E-Day, Tides of Annihilation e o resiliente METRO 2039. Fique por dentro dos principais lançamentos!

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Nesta semana, de 26 a 30 de agosto, acontece na cidade de Colônia, na Alemanha, a gamescom, um dos maiores eventos de games do mundo – em 2025, recebeu mais de 357 mil visitantes.

Parte importante do evento desde 2019 é o Opening Night Live (ONL), um show que acontece um dia antes da abertura da gamescom e exibe trailers de jogos muito aguardados. Ele é organizado pelo jornalista canadense Geoff Keighley, responsável também pelo Summer Game Fest e pela premiação The Game Awards (considerado o ‘Oscar do videogame’), onde também são exibidos trailers e anúncios de games grandes.

Neste ano, o Opening Night Live acontece dia 25, às 15h (Horário de Brasília) e listei a seguir alguns dos games mais importantes e empolgantes que terão detalhes inéditos anunciados no evento.

Final Fantasy VII Revelation

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No final dos anos 90, a produtora japonesa Squaresoft fez história com Final Fantasy 7, um jogo exclusivo do primeiro PlayStation que alcançou um sucesso enorme e abriu as portas para mais RPGs do Japão serem lançados no ocidente. O título alcançou status de lenda e desde 2020 essa nostalgia vem sendo muito explorada em um projeto de remake, que conta a história com tecnologia gráfica de última geração e traz novidades na história que brincam com metalinguagem e o clichê de desafiar o destino.

Revelation é o terceiro e último capítulo desse projeto e promete inovar ao apresentar uma recriação 3D e superdetalhada do mundo do game, livre para explorar como quiser, graças à possibilidade de controlar uma aeronave. No evento, a expectativa é de sermos apresentados a mais novidades no gameplay, como poderes inéditos para os heróis.

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The Witcher 3: Songs of the Past

As histórias de fantasia da série The Witcher começaram a ser publicadas pelo autor polonês Andrzej Sapkowski nos anos 80, mas foram os games nos anos 2000 que de fato alçaram o herói Geralt de Rívia ao estrelato.

Os jogos feitos pela produtora CD Projekt RED fizeram os livros venderem ainda mais, resultaram em uma série live-action de alto orçamento feita pela Netflix e o ápice da franquia foi The Witcher 3, lançado em 2015.

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Graças a essa popularidade é que mais de uma década depois o game vai receber mais conteúdo inédito na forma da expansão Songs of the Past, que vai ser mostrada pela primeira vez no Opening Night Live. Um ótimo aperitivo enquanto esperamos por The Witcher 4, programado para ser lançado em 2028.

Gears of War: E-Day

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Os videogames Xbox estão passando por momentos difíceis, especialmente após as muitas demissões em massa dos últimos meses feitas pela Microsoft, dona da marca.

Assim, é com grande expectativa que se espera a apresentação de Gears of War: E-Day no ONL. É o primeiro título inédito da série desde Gears Tactics, de 2020, e conta uma história que serve de prelúdio ao primeiro capítulo – uma clara tentativa de voltar ao período de glória da franquia e resgatar personagens queridos ainda jovens e no seu auge.

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Tides of Annihilation

Cada vez mais as empresas produtoras de jogos da China estão investindo em títulos de alto orçamento, mas este aqui se destaca por dar holofote a lendas ocidentais em vez de mitologia chinesa, como aconteceu no hit Black Myth: Wukong e tantos outros games.

A heroína Gwendolyn luta através de uma cidade de Londres moderna e devastada pela invasão sobrenatural de criaturas mágicas, tudo baseado nas clássicas lendas arturianas de Excalibur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Tudo isso com um visual exuberante e um estilo de jogo cheio de ação que lembra os episódios de God of War. Um claro esforço

do estúdio chinês Eclipse Glow em conquistar a boa vontade do público ocidental.

METRO 2039

O simples fato deste game existir já é algo admirável. O novo METRO é desenvolvido pela 4A Games e uma equipe com pessoas trabalhando em Malta e também na Ucrânia, mesmo em meio ao conflito com a Rússia, que já dura mais de 4 anos.

De acordo com mensagens do time de produção ao longo dos últimos anos, essa ambientação sombria também se reflete no universo do game, uma franquia de tiro e ficção científica conhecida por mostrar um mundo pós-apocalíptico baseado no livro Metro 2033, lançado em 2002 pelo escritor russo Dmitry Glukhovsky. O esforço incessante da 4A ganha um merecido holofote no ONL.