Show de preconceito de Ciro Gomes rende críticas nas redes sociais

Em evento na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) na última quarta-feira, 31, Ciro Gomes (PDT) se enrolou em seu discurso e deixou escapar um preconceito há muito enraizado na sociedade brasileira.

Ao ser elogiado por um dos diretores da organização por sua desenvoltura, o candidato respondeu que o encontro se tratava de “um comício para gente preparada”. E completou: “Você imagina eu explicar isso na favela, né?”.

A fala do pedetista foi duramente criticada pelos eleitores de esquerda, sobretudo aqueles que moram em comunidades. A candidata a deputada federal pelo PT Tamires Sampaio foi uma das que se manifestou sobre o caso. “Você menosprezou moradores da favela e a capacidade de compreensão”, escreveu.

A famosa orientadora financeira Nath Finanças também se posicionou. “Pequenas empresas criam sete em cada dez empregos no país. Sabe onde essas empresas estão? Na periferia e na favela fazendo muito com pouco acesso. Ciro precisa urgentemente descer do salto e entender a realidade brasileira de fato”, disse.

Depois da repercussão do vídeo, Ciro Gomes se defendeu em suas redes sociais. “Fiz uma palestra na Firjan sobre temas extremamente técnicos – capazes de serem entendidos por poucos – e conclui com uma autocrítica por usar linguagem tão técnica”, postou. Veja:

A pior luta da sinceridade é contra a hipocrisia. Fiz uma palestra na Firjan sobre temas extremamente técnicos – capazes de serem entendidos por poucos – e conclui com uma autocrítica por usar linguagem tão técnica. Daí a dizer que menosprezei moradores das favelas é muita ma fé. pic.twitter.com/N2cZ9pslyM — Ciro Gomes 12 (@cirogomes) August 31, 2022