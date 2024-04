Por que o termo ‘índio’ caiu em desuso

Tem se falado cada vez mais sobre expressões racistas que são usadas no dia a dia. Muitas delas são ofensivas para os povos indígenas, como “programa de índio”, “tribo” e até a própria palavra “índio”. Isso porque o termo está ligado a uma série de estereótipos que ignoram a diversidade dos 305 povos indígenas brasileiros, e acabam reduzindo-os a uma figura caricata, que vira até “fantasia” em bloco de carnaval e escola. Em 2022, uma lei de autoria da deputada federal Joenia Wapichana (Rede), alterou o nome do “Dia do Índio” para “Dia dos Povos Indígenas”. “Pode parecer mero preciosismo, mas não tem nada de superficial”, explicou na época.