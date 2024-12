Por que a comunidade LGBT quer boicotar marca de suplementos

Uma das maiores do mercado brasileiro, a Growth Suplementos está enfrentando uma crise que começou nas redes sociais. A marca, conhecida por seus produtos como whey, creatina e barrinhas de proteína, fez uma parceria com a funkeira Jojo Todyinho, 27, que repercutiu mal. Após a cantora, que recentemente anunciou ser aliada ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), fazer uma postagem com os itens da empresa, parte dos consumidores se revoltou no X, sobretudo pessoas LGBTQIAPN+. “Eu como consumidora assídua dos produtos da Growth, estarei parando de consumir por questões de: patrocinar uma homofóbica”, disse uma usuária. “Não quero financiar essa bolsonarista dos infernos”, comentou outro. Veja:

