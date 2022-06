Parque aquático é evacuado após visitantes passarem mal

O Waterworld, maior parque aquático indoor do Reino Unido, localizado na cidade Stoke-on-Trent, foi fechado nesta quarta-feira, 8. Policiais e ambulâncias foram solicitados após boa parte do público apresentar enjoos, irritação nos olhos e na garganta. As pessoas que foram evacuadas se encontram do lado de fora do local enroladas em toalhas. Os serviços de emergência pedem que a área seja evitada até que a investigação sobre o ocorrido seja concluída.

Em atualização