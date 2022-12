O que Paulo Guedes ameaça fazer quando Lula assumir

O nome de Paulo Guedes está entre os mais comentados do Twitter nesta segunda-feira, 5. Isso porque, segundo notícia publicada por colunista do jornal O Globo, o ministro de Jair Bolsonaro (PL) tem mostrado, nos bastidores, irritação com a falta de reconhecimento ao seu trabalho na economia e garantido deixar o Brasil durante o governo Lula (PT).

Apesar da ameaça, os aliados acham improvável que Guedes cumpra com a promessa de sair do país. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) inclusive já estuda um cargo especial para o economista em seu mandato no estado de São Paulo.