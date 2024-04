O burburinho causado pelo novo mapa-múndi do IBGE

Na última terça-feira, 9, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou o novo mapa voltado para o público escolar. Na edição, o Brasil aparece pela primeira vez no centro do mundo. Além disso, há sinalização nos países que compõem o G20.

“Nós nos acostumamos a sermos eurocentristas e ser eurocentrista não é ser brasileiro. Marcamos, com esta nova versão do mapa, uma nova postura e uma nova ideia. O brasileiro que chegar na sala de aula hoje irá se dizer que está no centro do planeta Terra e esta percepção é de grande valor e mudará comportamentos”, explicou Paulo Protasio, diretor da Autoridade do Desenvolvimento Sustentável do Estado do Rio de Janeiro, no evento de lançamento do Atlas Geográfico Escolar.

Lula (PT) foi o primeiro a receber a atualização do documento e deixou um comentário nas redes. “A Terra é redonda”, resumiu. A mudança gerou debates no X. Veja:

Ooo saco.

Taqueopariu.

A discussão agora é q o IBGE fez mapa-mundi oficial brasileiro c/ o Brasil ao centro.

Ooo viralatada do k7, este é o padrão mundial de cartas.

Cada país, qdo tem autoridade de cartografia, faz o mapa com sua massa territorial ao centro.

Vão trabalhar,porra! pic.twitter.com/cuqIagTr2s — Edson Salvio Junior (@esalviojr) April 12, 2024

Realmente, estou espantado com a reação da galera sobre o mapa-múndi do IBGE com o Brasil no centro. O pessoal simplesmente não tem a menor ideia do que é, como foi criado e pra que serve o mapa-múndi. E não é só a extrema-direita não hein… — Caio Bellandi (@CaioBellandi) April 12, 2024