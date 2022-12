O absurdo incômodo de estrangeiros com a seleção brasileira na Copa

A performance do Brasil no jogo contra a Coreia na última segunda-feira, 5, não incomodou só os torcedores do time asiático. A tradicional comemoração brasileira dos gols, com dancinhas do momento, gerou comentários considerados xenófobos e racistas de estrangeiros.

“Acho desrespeitoso dançar assim toda vez que eles marcam. É desrespeitoso. Até o treinador deles se envolve. Eu não gosto disso”, disse Roy Keane, irlandês ex-jogador do Manchester United, se referindo ao momento em que Tite imitou um pombo em celebração ao gol de Richarlison. No Twitter, a crítica de Keane, conhecido por suas entradas duras em campo e sucessivos cartões vermelhos, ficou entre os assuntos mais comentados do dia. E os usuários não deixaram barato. Veja:

Os gringos se ofendendo com as danças de gol do Brasil…

Se ofendam com os ataques racistas que jogadores pretos e latinos sofrem nos estadios de vocês! Fiquem revoltados pelo ministério da Espanha ter ARQUIVADO o processo de racismo contra o Vini Jr. ISSO SIM É DESRESPEITOSO!!! — Maya Coutinho (@mayacoutza) December 5, 2022

Britânico: "É desrespeitoso dançar assim após o gol" Eu em cima do túmulo da Thatcher: pic.twitter.com/FFUiPzRNOa — Leonardo Alcântara (@leonardo_alcnt) December 5, 2022

Quando o Pelé comemorava gols dando socos no ar, os europeus diziam que era violento. Quando o Vini Jr. comemora dançando, é desrespeitoso. O que incomoda mesmo alguns europeus é a imagem de um homem negro vencedor. E no esporte que eles mais amam. — Fernando (@punkbiology) December 5, 2022