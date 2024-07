Jogadores da Argentina cantam músicas racistas e transfóbicas

Uma live de comemoração do título conquistado pelos argentinos no último domingo, 14, acabou em acusações de preconceito. Durante transmissão ao vivo no Instagram do volante Enzo Fernándes, os jogadores começaram a entoar um canto racista, transfóbico e xenofóbico. “Eles jogam pela França, mas são de Angola. Que bom que eles vão correr. Eles se relacionam com travestis. A mãe deles é nigeriana, o pai deles, cambojano. Mas no passaporte: francês”. A música ficou conhecida na Copa do Mundo de 2022, quando o país sulamericano venceu a França na final. A Federação Francesa anunciou que vai denunciar o episódio a Fifa.

Enzo Fernandez encerrando a live no momento que os jogadores da Argentina começam a cantar a polêmica música: "Olha, corre a bola, eles jogam na França, mas são todos de Angola. Q bom q eles vão correr, são ‘comedor#s travestis’ como o maldito Mbappé."pic.twitter.com/8hL7NM7gHt — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 15, 2024