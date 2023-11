Hollywood agora tem ‘coach’ para cenas de sexo

Giro VEJA - 14 de novembro

Até quando vai a atual onda de calor no Sudeste e Centro-Oeste?

O presidente Lula voltou a criticar os ataques de Israel contra o Hamas na Faixa de Gaza afirmando que “não se pode matar as crianças para matar o monstro”. A subida de tom do petista e a onda de calor em várias regiões do país são destaques do Giro VEJA.