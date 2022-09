Em meio a polêmica de racismo, Luísa Sonza é indicada a prêmio

No início da semana, veio à tona o processo aberto contra Luísa Sonza, 24, em que uma advogada negra denuncia a cantora por danos morais em evento na ilha de Fernando de Noronha em 2018. Na ocasião, a vítima celebrava seu aniversário no mesmo hotel em que a cantora estava e, ao passar pela loira, foi confundida com uma funcionária. Sonza teria dado um tapa no braço da mulher e pedido um copo d’água.

O caso já havia vazado em 2020, quando a artista negou as acusações. Agora, depois da grande repercussão, nas redes, Luísa publicou uma carta refletindo sobre seus privilégios e assumindo a culpa. Ela, porém, não pediu desculpas em nenhum momento. Uma das audiências estava marcada para a próxima quarta, mas foi cancelada depois que o link da sessão virtual vazou.

Nesta terça-feira, 20, em momento nada oportuno, a loira foi indicada ao Grammy Latino 2022. Seu álbum “Doce 22” concorre na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, disputando com outros nomes em alta como Marina Sena, Gilsons, Bala Desejo e Jão. Sonza não se manifestou sobre a boa notícia.