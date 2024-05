Em culto para homens, Pastor da Lagoinha revela ter beijado boca da filha

Na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, os discursos do pastor Lucinho Barreto são velhos conhecidos. O evangélico passou a fazer parte da denominação ainda no fim do século passado. Em seus cultos acalorados, não raro ele vocifera textos que propagam preconceitos e intolerância.

No último vídeo que viralizou, o líder aparece em uma conferência exclusiva para o público masculino falando sobre o tratamento que dá a sua filha desde que ela é pequena. “Ela passava e eu falava assim: ‘nossa, que mulherão, ai se eu te pego'”, disse Barreto. “E ela falava assim: ‘credo, pai! Você já é da mamãe'”, completou. Em outro trecho, o pastor revela já ter beijado a menina na boca em um momento de distração dela. Ele tenta justificar a atitude. “Quando eu encontrar seu namorado, vou falar assim: ‘você é o segundo, eu já beijei'”. Ao fundo, ouve-se o som das risadas e palmas dos homens presentes.

Qual a sua opinião sobre o pastor Lucinho dizer que beijou a boca da filha pra ser o primeiro? pic.twitter.com/9sH8DUtqXG — O Fuxico Gospel (@ofuxicogospel) May 2, 2024

Após a repercussão, a filha do pastor saiu em defesa do pai. Veja: