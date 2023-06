Eleitores de Lula cobram criação de ‘Ministério do Amor’

Quando estava concorrendo à eleição presidencial em 2022, Lula (PT) fez a promessa mais emblemática de sua campanha. “Um homem sem um amor não é nada. No meu governo todo mundo vai namorar”, disse em entrevista a um podcast.

Nesta segunda-feira, 12, data que marca o Dia dos Namorados no Brasil, os eleitores do petista foram às redes sociais cobrar o petista. Em tom bem humorado, eles exigem a criação do “ministério do Amor”. Veja:

A pergunta do dia: Cadê o Ministério do Amor, @LulaOficial ? Seis meses de governo e até agora NADA! 😂🤣 pic.twitter.com/g8Wkq0COlM — Luciana Boiteux (@luboiteux) June 12, 2023

Não estou aqui pra passar pano pra ninguém. Seis meses de mandato e até agora NADA de ministério do namoro! Hoje, por ser dia dos namorados, creio que a cobrança vai aumentar e o desgaste será gigante para o governo. Assim fica difícil defender! 😡 — André Janones (@AndreJanonesAdv) June 12, 2023

Tô revoltada com esse governo. Não foi pra isso que fiz o L.

Até agora não tenho um Janjo pra chamar de meu.

Fora Lullys 🤭 — Dadinha Leal (@DadinhaLeal) June 12, 2023

